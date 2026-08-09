Visita del Papa León XIV a Argentina: cuáles son los lugares previstos para las masivas celebraciones

La visita del Papa León XIV a la Argentina ya comenzó a generar un amplio despliegue organizativo de la Iglesia Católica, que trabaja en cuestiones pastorales, logísticas y de seguridad para recibir al Pontífice. Según confirmó el obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Sergio Iván Dornelles, una comitiva enviada por la Santa Sede estuvo en el país para analizar posibles escenarios de las celebraciones.

Se recordará que según lo confirmado por la Santa Sede, Buenos Aires, Luján y Córdoba aparecen como los tres puntos principales contemplados para las actividades multitudinarias. La agenda definitiva deberá ser establecida en coordinación con la Santa Sede.

La llegada tendrá además una relevancia histórica para la Iglesia argentina, ya que representará la primera visita de un Pontífice al país desde la realizada por Juan Pablo II en 1987. Asimismo, será la primera luego del pontificado del argentino Jorge Mario Bergoglio, Francisco.

Una comitiva del Vaticano ya recorrió posibles escenarios

Dornelles explicó que la posibilidad de la visita comenzó a tomar fuerza meses atrás. “Para nosotros fue la confirmación de una alegría que venía creciendo de manera muy sólida desde hace un tiempo. Hace unos tres meses aproximadamente comenzó a perfilarse la posibilidad concreta de que el Papa viniera a Argentina. Así que, tras hacerse público, estamos sumamente contentos, expectantes y ya abocados al trabajo fino del minuto a minuto”, expresó, según publicó Diario Época.

En ese sentido, reveló que el Vaticano avanzó con tareas sobre el terreno. “La Santa Sede, a través de sus equipos especializados, envió una avanzada hace unos 20 días. Vinieron de manera muy discreta, casi silenciosa, para recorrer los predios, estudiar los accesos y evaluar la factibilidad técnica. A partir de allí se activa una serie de instructivos de cumplimiento obligatorio en materia de seguridad, infraestructura y organización de multitudes”.

El religioso destacó además la experiencia de los equipos encargados de organizar este tipo de viajes. “Para la Santa Sede esta dinámica es habitual porque recorren el mundo; para nosotros es un hecho excepcional. Ellos te van llevando de la mano, mostrándote cada detalle que se debe tener en cuenta en la arquitectura de un evento masivo”, explicó.

Los lugares previstos para las celebraciones

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los lugares proyectados para una celebración multitudinaria es el sector del Monumento a la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas, conocido popularmente como Monumento a los Españoles, en la intersección de las avenidas Sarmiento y Del Libertador.

El sitio posee un fuerte significado para la Iglesia argentina. Allí Juan Pablo II encabezó una multitudinaria celebración durante su visita de 1987. Años después, el entonces arzobispo porteño Jorge Mario Bergoglio también realizó en ese espacio una jornada de confirmaciones.

Otro punto central sería Luján, donde se proyecta una celebración en la plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La expectativa está puesta especialmente en la presencia de jóvenes y peregrinos que podrían movilizarse desde diferentes lugares.

Córdoba y una visita con impronta federal

Córdoba aparece como el tercer gran escenario contemplado. El espacio analizado es el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), cuya superficie permitiría recibir una importante cantidad de personas y montar la infraestructura necesaria.

La elección buscaría otorgarle un carácter federal al recorrido y facilitar la llegada de fieles provenientes del centro del país, Cuyo, el Noroeste y el Noreste argentino.

Respecto del significado espiritual de la visita, Dornelles manifestó: “Toda visita del Papa es, en esencia, Pedro que viene. Es ese Pedro al que Jesús hace dos mil años le dijo: ‘Vos sos Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia’. Viene a confirmarnos en la fe y a mostrarnos nuevamente el rostro de Jesús para que lo sigamos y busquemos la paz”.

La relación de León XIV con Francisco

El obispo auxiliar también analizó la continuidad entre el pontificado de León XIV y el legado de Francisco, quien tuvo un papel central en el recorrido eclesiástico de su sucesor.

“Con León XIV hay una clara continuidad respecto a Francisco, pero también hay una hermosa originalidad que nace de su propia forma de ser y de su propio carisma. Nos vamos a encontrar con un Papa que va a hablar mucho de Francisco, que guarda un enorme agradecimiento hacia él y que mira a Argentina con un cariño especial por ser la tierra patria de su antecesor”, señaló.

Dornelles destacó además la experiencia latinoamericana del Pontífice, especialmente por sus años de misión y actividad pastoral en Perú, además de su recorrido internacional dentro de la Orden de San Agustín.

Tecnología y relaciones humanas

Otro de los aspectos mencionados estuvo relacionado con las reflexiones que León XIV realizó sobre los avances tecnológicos y la necesidad de preservar los vínculos humanos frente a la automatización.

“Él plantea un verdadero grito a la humanidad: ‘No perdamos nuestra condición humana ni nuestras formas de ser’. Nos advierte contra el peligro de que la máquina reemplace el sentir; que la máquina no te diga ‘tomate un café’ o ‘tenés que comer’, sino que vos experimentes la necesidad real de vincularte y hacer las cosas por vos mismo. Es un llamado a no perder el ‘buenos días’, el ‘por favor’ o el ‘gracias’ que nos enseñaban de chicos. Nos invita a cuidar nuestras costumbres y la cultura del encuentro, algo muy cercano a la sensibilidad del interior de nuestro país”, expresó.

Mientras avanzan los aspectos logísticos, las comunidades religiosas comenzaron a organizarse para facilitar la participación de los fieles. Parroquias, diócesis, instituciones educativas y agrupaciones juveniles preparan diferentes iniciativas para afrontar los traslados hacia los lugares donde se desarrollarían las actividades.

Canción oficial y organización de la visita

Entre las acciones previstas se encuentra una convocatoria nacional para seleccionar la canción oficial de la visita. Según se anticipó, la recepción de propuestas comenzará el lunes 10 de agosto y se extenderá durante 30 días.

Paralelamente, los equipos de comunicación trabajan en el lema pastoral y la identidad visual que acompañarán el acontecimiento. También se difundió una oración para acompañar la preparación espiritual en las comunidades religiosas.

La agenda contemplaría además un encuentro privado de León XIV con los obispos argentinos y actividades vinculadas con sacerdotes y referentes sociales. Mientras se terminan de definir los detalles, la Iglesia argentina ya puso en marcha una estructura organizativa destinada a preparar una visita que tendrá una fuerte dimensión religiosa, social e histórica.