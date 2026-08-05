Visita del papa León XIV: parroquia de Paraná proyecta organizar un contingente a Córdoba

La visita del papa León XIV a la Argentina ya movilizó a comunidades católicas de Paraná, que comenzaron a evaluar alternativas para participar de las celebraciones previstas durante su estadía en el país. Desde la parroquia Santo Domingo Savio, el sacerdote Walter Minigutti anticipó a Elonce que una de las posibilidades será organizar un contingente hacia Córdoba.

El párroco calificó la llegada del Pontífice como un acontecimiento “histórico” y recordó que transcurrieron 39 años desde la última visita de un Papa al país. Aquella presencia de Juan Pablo II tuvo una significación especial para Entre Ríos, ya que el Pontífice estuvo en Paraná.

“Es un acontecimiento muy esperado, histórico, que va a marcar un hito para nuestra querida República Argentina, porque la última vez que vino un Papa fue hace 39 años, que fue San Juan Pablo II, ya canonizado, y precisamente también acá en nuestra tierra, en Paraná”, expresó Minigutti.

Una parroquia de Paraná evalúa viajar a Córdoba

La confirmación oficial puso en marcha los primeros preparativos. Aunque Paysandú será geográficamente uno de los puntos más cercanos para los entrerrianos, desde Santo Domingo Savio analizan priorizar alguna de las actividades que León XIV desarrollará en territorio argentino.

En ese escenario, Córdoba aparece como la principal alternativa para organizar un viaje grupal desde Paraná. “Para nosotros tal vez la posibilidad más cercana sería ir a Córdoba con un contingente para acompañar al Papa porque es nuestro país. Seguramente muchos, tal vez individualmente o en sus autos, irán a Uruguay, a Paysandú, que queda también mucho más cerca”, explicó el sacerdote.

Un mensaje de esperanza y unidad

Minigutti consideró que la presencia de León XIV tendrá una profunda dimensión pastoral y sostuvo que la Iglesia comenzará un período de preparación espiritual para el acontecimiento. “Sobre todo esperamos un mensaje de esperanza, para renovar otra vez la fe”, manifestó.

En ese sentido, indicó que los obispos argentinos plantearon la necesidad de preparar a las comunidades para la llegada del Pontífice. “Espiritualmente vamos a estar rezando, renovando la fe y va a ser un motivo también de unirnos como argentinos para esperar la llegada del Papa”, agregó.

Papa León XIV.-

El vínculo que trazó con Francisco

Durante la entrevista con Elonce, el párroco también ofreció su interpretación personal sobre lo que representa la llegada de León XIV después del pontificado de Francisco.

Minigutti recordó que Francisco nunca pudo concretar una visita a la Argentina durante sus años como Pontífice y consideró que el próximo viaje tendrá, desde su mirada, un significado particular.

“Es un Papa que, para mí, y esto es muy personal, viene a completar un viejo anhelo del papa Francisco. Sabemos que él tuvo muchas veces la intención de venir a su querida madre patria, pero por cuestión de agenda o por otras circunstancias no lo pudo hacer”, reflexionó.

“Un Papa con corazón en Sudamérica”

El sacerdote también destacó la experiencia pastoral de León XIV en América Latina y especialmente su trayectoria en Perú.

“Viene con ese legado tan lindo de ser un Papa también con corazón en Sudamérica, porque él estuvo en Perú, un Papa que anduvo a caballo, un Papa que conoce las periferias”, expresó.

Minigutti lo definió además como una figura caracterizada por el diálogo y la cercanía. “Es un Papa de diálogo, un Papa de cercanía, un Papa de bajo perfil, pero que viene a anunciarnos y a unirnos como argentinos”, afirmó.

Buenos Aires, Luján y Córdoba

El párroco reconoció que en Entre Ríos existía el deseo de recibir directamente al Pontífice, aunque entendió que la duración de la visita obligó a concentrar las actividades en pocos destinos.

En ese sentido, destacó el significado particular que tendrá cada uno de los puntos incluidos en el recorrido argentino. “Buenos Aires como una sede; seguramente va a ser la misa más multitudinaria. Después viene a Luján, que simboliza toda la piedad popular y lo que es la Virgencita para nosotros. Y después el interior, el interior federal, que es Córdoba”, detalló.

Para los fieles entrerrianos, agregó, la capital cordobesa aparece como un destino accesible para intentar participar presencialmente. “Tenemos que ir ya preparándonos, buscando tal vez algunos presupuestos y comenzando a anotarnos para poder visitar a nuestro querido papa León”, adelantó.

Visita del papa León XIV: parroquia de Paraná proyecta organizar un contingente a Córdoba

El recuerdo de Juan Pablo II en Paraná

La entrevista tuvo además un componente personal. Minigutti era niño cuando Juan Pablo II visitó Paraná y recordó que viajó desde una zona rural de Colonia Crespo acompañado por sus padres para formar parte de aquel acontecimiento.

“Me emociona porque yo era un niño. Vinimos con papá y mamá de una zona rural acá en Colonia Crespo, pero todos queríamos formar parte de los que recibían al Papa”, relató.

El sacerdote recordó particularmente la multitud, las banderas argentinas y el momento en que pudo observar al Pontífice desplazándose en el papamóvil.

“Verlo pasar en el papamóvil con su traje blanco, tal cual lo imaginábamos y lo veíamos en la televisión, realmente para nosotros era un motivo de mucha emoción”, contó.

De aquel niño a párroco

Casi cuatro décadas después, Minigutti volverá a vivir una visita papal desde otro lugar. Aquella vez era un niño que llegó desde Colonia Crespo acompañado por sus padres; ahora lo hará como sacerdote y párroco, con la posibilidad de acompañar a integrantes de su comunidad.

“Ahora han pasado tantos años, yo ya soy sacerdote, cura párroco acá de la iglesia, así que el papa León también va a ser un motivo de alegría y de emoción”, manifestó, profundamente emocionado.

Finalmente, consideró que el acontecimiento llegará en una etapa particular para la Argentina y expresó su deseo de que contribuya a generar espacios de encuentro. “Realmente viene en un momento donde el país lo necesita mucho, donde queremos renovar nuestra fe, que sea un encuentro de diálogo, de respeto, de cercanía a todos los sectores. Va a ser una gran bendición para el país y quiero que lo vivamos desde la unidad”, concluyó Minigutti ante Elonce.