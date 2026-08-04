Feria del Libro Paraná Lee: más de 100 editoriales y destacados escritores serán protagonistas

La Feria del Libro Paraná Lee se desarrollará del 14 al 17 de agosto en Sala Mayo, con más de 100 editoriales y reconocidos autores. Martín Kohan, Pedro Mairal, Josefina Licitra, Diego Golombek, Luciano Lamberti y Mauricio Dayub serán algunos de los invitados.
La Feria del Libro Paraná Lee celebrará su 14ª edición del 14 al 17 de agosto en Sala Mayo, donde reunirá a más de 100 editoriales de distintos puntos del país y contará con reconocidos escritores, periodistas, investigadores y artistas. La propuesta tendrá como tópico “Eternidad–Umbrales–Pasión” y ofrecerá cuatro jornadas de encuentros entre autores y lectores.
Entre las figuras confirmadas estarán Martín Kohan, Pedro Mairal, Luciano Lamberti, Josefina Licitra, Camila Perochena, Carmen M. Cáceres y Diego Golombek. También participarán Tomás Downey, Sergio Aguirre, Paula Galansky, Martín Sivak, Matías Aldaz, Mauricio Dayub y Luciano Wernicke, entre otros referentes.
Además de las tradicionales presentaciones y entrevistas, habrá conversatorios, mesas de debate y talleres especiales. La organización también previó encuentros personalizados entre escritores y público, mientras que el viernes 14 de agosto estará especialmente destinado a las escuelas.
Más de 100 editoriales y una ciudad invitada
La propuesta buscará consolidar el crecimiento que Paraná Lee registró a lo largo de sus diferentes ediciones hasta posicionarse como uno de los encuentros culturales relevantes del Litoral. Durante los cuatro días, Sala Mayo concentrará buena parte de la actividad literaria de la región.
La edición reunirá a más de 100 editoriales provenientes de distintos puntos de Argentina y sumará la participación de una editorial internacional. A su vez, Santa Fe tendrá un lugar destacado dentro de la programación al ser elegida como ciudad invitada de honor.
La presencia de autores con recorridos y géneros diversos permitirá que las actividades atraviesen la narrativa, el periodismo, la historia, la ciencia, el teatro y la literatura infantil y juvenil. La propuesta no se limitará a la presentación de libros, sino que pondrá énfasis en el intercambio directo con quienes los escriben.
Martín Kohan y Pedro Mairal, entre los invitados
Martín Kohan será una de las figuras centrales. Nacido en Buenos Aires en 1967, es doctor en Letras y profesor de Teoría Literaria en la Universidad de Buenos Aires. Su producción incluye cuentos, novelas y ensayos, con títulos como Dos veces junio, Segundos afuera, Museo de la Revolución, Bahía Blanca y Ciencias morales.
Esta última novela obtuvo el Premio Herralde y fue adaptada al cine bajo el título La mirada invisible, dirigida por Diego Lerman. Entre sus publicaciones recientes se encuentran La separación y El tiempo más feliz, su primer libro destinado a las infancias.
También llegará Pedro Mairal, cuya trayectoria alcanzó proyección internacional. Ganador del Premio Clarín en 1998 por Una noche con Sabrina Love, publicó posteriormente novelas como El año del desierto, Salvatierra y La uruguaya. Esta última fue llevada al cine en 2023, mientras que su obra literaria fue traducida a más de 14 idiomas.
Narrativa, periodismo y nuevas voces
Otro de los invitados será Luciano Lamberti, autor cordobés que obtuvo en 2023 el Premio Clarín por la novela Para hechizar a un cazador. Su producción incluye libros de cuentos como El asesino de chanchos y La casa de los eucaliptus, además de novelas como La maestra rural y La masacre de Kruguer.
Junto a Lamberti estará Sergio Aguirre, escritor y psicólogo con una extensa trayectoria en literatura infantil y juvenil. Su primer libro, La venganza de la vaca, recibió el Accésit del Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma-Fundalectura. Los vecinos mueren en las novelas, una de sus obras más conocidas, llegó al teatro y fue incorporada como material de lectura en instituciones educativas latinoamericanas.
El periodismo narrativo tendrá como una de sus referentes a Josefina Licitra. Periodista, guionista y escritora, publicó Los otros. Una historia del conurbano bonaerense, El agua mala, 38 Estrellas y Crac, entre otros trabajos. Su crónica “Pollita en Fuga” recibió un reconocimiento de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano.
Ciencia e historia también tendrán su espacio
La divulgación científica estará representada por Diego Golombek, doctor en Biología e investigador del CONICET especializado en cronobiología. Su trayectoria fue distinguida con reconocimientos como el Premio Konex, el Kalinga-UNESCO y la beca Guggenheim.
Golombek desarrolló además una amplia tarea acercando la ciencia al público general mediante libros y producciones audiovisuales. Fue columnista de Científicos Industria Argentina, conductor de Proyecto G y editor de la colección Ciencia que ladra....
En el campo de la historia participará Camila Perochena, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesora investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella y directora de sus posgrados en Historia. La especialista recibió el Premio Leonard Reiser para Jóvenes Científicos de la Federación de las Asociaciones para el Avance de la Ciencia en las Américas.
Autores entrerrianos en la programación
La feria tendrá también representación entrerriana. Paula Galansky, nacida en Concordia, llegará con una trayectoria que incluye los libros Dos noches, Inventario y El lugar en el que estoy cayendo. Por este último recibió el primer premio del Concurso Municipal de Narrativa Manuel Musto 2021. En 2025 publicó la crónica El salto del agua.
Matías Aldaz, nacido en Federación, será otro de los autores de la provincia. Abogado y escritor, publicó libros de cuentos, novelas y poesía, entre ellos Bajante, La vida de un hámster, Algo que nadie hizo, Antes de cerrar la puerta y El modo prodigioso.
A ellos se sumará Mauricio Dayub, nacido en Paraná y reconocido por su extensa carrera como actor y director. Su recorrido incluye trabajos en televisión, cine y teatro, mientras que El amateur y El equilibrista se convirtieron en dos de sus producciones teatrales más premiadas y representativas.
Cuatro días para acercar escritores y lectores
La programación incorporará además a Carmen M. Cáceres, escritora, traductora e ilustradora nacida en Posadas; Martín Sivak, periodista, sociólogo, historiador y autor de La llorería; y Tomás Downey, escritor, guionista y traductor cuya obra recibió distintos reconocimientos y fue traducida al italiano y al inglés.
También estará Luciano Wernicke, periodista y profesor especializado en historia del deporte. Es autor de numerosos libros sobre fútbol y olimpismo, entre ellos Historias insólitas de los Mundiales de Fútbol, Historias insólitas de los Juegos Olímpicos y ¿Por qué el fútbol se juega once contra once?. Sus obras fueron traducidas a 23 idiomas.
Con esa diversidad de perfiles, la 14ª Feria del Libro Paraná Lee buscará ampliar el encuentro entre escritores y público más allá de las presentaciones tradicionales. Durante cuatro días, Sala Mayo será escenario de literatura, historia, ciencia, periodismo y cultura, con las editoriales y los lectores como parte central de una propuesta que volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda cultural de Paraná.