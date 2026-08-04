Estafa a un consorcio caminero de Nogoyá: suplantaron al tesorero y transfirieron casi $90 millones

Una estafa a un consorcio caminero por casi 90 millones de pesos es investigada por la Fiscalía de Nogoyá, luego de que delincuentes suplantaran mediante WhatsApp la identidad del tesorero de la institución. A través del engaño consiguieron que el contador efectuara distintas transferencias desde la cuenta oficial del Consorcio Caminero “La Esperanza” hacia la cuenta de un particular.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por Osvaldo Darío Cepeda, quien se desempeña como contador de la entidad desde hace 36 años. El profesional advirtió que había sido víctima de una maniobra de suplantación de identidad luego de realizar operaciones que alcanzaron un total de $89.988.000 mediante la plataforma Banco Nación Digital.

Según quedó consignado en la presentación, las solicitudes de transferencias comenzaron el pasado 21 de julio. Los mensajes provenían de un perfil de WhatsApp que replicaba la fotografía, el nombre e incluso los modismos que utilizaba habitualmente H.S., tesorero del consorcio dedicado al mantenimiento de caminos rurales.

Cómo se concretó el engaño por WhatsApp

La operatoria habitual de la institución habría sido uno de los factores aprovechados por los autores de la maniobra. Dentro de la dinámica administrativa del consorcio se contemplaba la realización de transferencias y el posterior envío de comprobantes y facturas respaldatorias, por lo que inicialmente las solicitudes no despertaron sospechas.

De acuerdo con la denuncia, el contador realizó diversas operaciones a través de Banco Nación Digital. Las dudas comenzaron posteriormente debido a la insistencia de quien se comunicaba haciéndose pasar por el tesorero y, especialmente, porque no llegaba la documentación contable que debía respaldar los movimientos de dinero.

Otro elemento llamó la atención del profesional: cuando revisó la aplicación advirtió que había desaparecido el historial de conversaciones que mantenía desde hacía años con Schneider. Ante esa situación, decidió comunicarse por otros medios con el presidente del Consorcio Caminero “La Esperanza”, Daniel Oertlin, y con el propio tesorero.

La confirmación que permitió descubrir la estafa

Fue entonces cuando Schneider confirmó que nunca había solicitado las transferencias y que tampoco había mantenido las conversaciones por WhatsApp que dieron origen a los movimientos bancarios. De esa manera, los responsables de la institución detectaron que habían sido víctimas de un fraude y procedieron a efectuar la denuncia.

El tesorero confirmó que inmediatamente se realizó la presentación policial correspondiente y se notificó de lo ocurrido a la entidad bancaria. Los integrantes del consorcio quedaron a la espera del avance de las medidas dispuestas por la Justicia para intentar determinar el destino del dinero y quiénes participaron de la maniobra.

A partir de la denuncia, la Fiscalía de Nogoyá quedó al frente de la investigación y dispuso una serie de medidas destinadas a reconstruir las comunicaciones y los movimientos bancarios realizados durante el período en el que se concretó el engaño.

Peritajes sobre celulares y movimientos bancarios

Entre las medidas adoptadas se encuentra la intervención de peritos informáticos. Los teléfonos celulares de las autoridades del consorcio fueron entregados para ser sometidos a análisis técnicos que permitan determinar cómo pudieron los autores acceder a información utilizada posteriormente para concretar la maniobra.

Los investigadores trabajan sobre las líneas telefónicas involucradas y analizan el tráfico de datos registrado en las antenas de telefonía. Paralelamente, se realiza el rastreo de las transferencias bancarias para establecer el recorrido que siguieron los casi 90 millones de pesos una vez que abandonaron la cuenta institucional.

Uno de los aspectos que deberá determinar la investigación es cómo los delincuentes consiguieron reproducir no solamente la identidad digital del tesorero, sino también sus formas habituales de comunicación y procedimientos internos. Ese nivel de conocimiento habría resultado determinante para evitar sospechas durante las primeras solicitudes de dinero.

Las hipótesis que analiza la Fiscalía

Entre las hipótesis bajo investigación aparece la posibilidad de que el teléfono del tesorero haya sufrido algún tipo de acceso indebido. Otra línea apunta a una eventual filtración previa de información sensible vinculada con el funcionamiento administrativo del Consorcio Caminero “La Esperanza”.

Este último escenario podría explicar cómo quienes llevaron adelante la maniobra conocían detalles de la relación entre el tesorero y el contador, los procedimientos utilizados para solicitar transferencias y características de la forma habitual de comunicarse entre los integrantes de la institución, publicó Nogoyá Noticias.

Mientras continúan los peritajes informáticos y el seguimiento de los movimientos bancarios, la Fiscalía de Nogoyá intenta identificar a los responsables de la estafa a un consorcio caminero y establecer hacia dónde fueron derivados los $89.988.000. Los integrantes de la entidad, en tanto, permanecen a la espera de los resultados de las medidas judiciales.