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Policiales Tras cuatro horas de búsqueda

Hallaron al niño de 11 años que era buscado tras retirarse de vivienda en Paraná

Hallaron al niño de 11 años que era buscado desde este martes por la tarde, luego de que se retirara de la casa de su hermano. La Unidad Fiscal confirmó oficialmente que fue localizado.

4 de Agosto de 2026
Hallaron al niño de 11 años que era buscado.
Hallaron al niño de 11 años que era buscado. Foto: (PJER).

REDACCIÓN ELONCE

Hallaron al niño de 11 años que era buscado desde este martes por la tarde, luego de que se retirara de la casa de su hermano. La Unidad Fiscal confirmó oficialmente que fue localizado.

Hallaron al niño de 11 años que era buscado desde las 13:45 de este martes, luego de que se retirara de un domicilio de Paraná donde permanecía al cuidado de su hermano mayor de edad.

 

La búsqueda se extendió durante aproximadamente cuatro horas y había motivado una solicitud de colaboración para establecer su paradero.

Según se había informado, el niño salió corriendo de la vivienda y su hermano no pudo determinar los motivos por los cuales se alejó.

 

Confirmaron que fue localizado

 

Finalmente, desde la Unidad Fiscal de Paraná comunicaron oficialmente que el niño, identificado por sus iniciales M.A.C.C., fue localizado, por lo que quedó sin efecto la solicitud de paradero difundida previamente.

Temas:

paradero Paraná
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