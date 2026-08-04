Detuvieron a Facundo Moyano tras un confuso episodio con su pareja: qué se investiga

Facundo Moyano fue detenido e imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Su pareja, Candela Arizaga, de 23 años, fue encontrada semidesnuda y desorientada en la calle y trasladada al Hospital Pirovano.
Facundo Moyano fue detenido tras un confuso episodio ocurrido durante la madrugada de este martes con su pareja, Candela Arizaga, de 23 años, en el barrio porteño de Belgrano. El fiscal Julián Pistone dispuso imputarlo por lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, mientras la joven permanecía internada en el Hospital Pirovano.
La intervención policial comenzó a partir de llamados al 911 que alertaron sobre un incidente ocurrido en un edificio ubicado sobre avenida del Libertador al 5400, entre Virrey Loreto y Virrey del Pino. Uno de los avisos habría sido realizado por el encargado del inmueble y otro por la propia Arizaga.
Cuando los policías llegaron al edificio, según publicó Infobae, fueron informados de que una pareja había salido corriendo del lugar. Los efectivos iniciaron un recorrido y posteriormente localizaron a Moyano y a la joven en inmediaciones de Virrey Vértiz y Sucre.
La joven fue encontrada semidesnuda
Arizaga fue encontrada mientras corría semidesnuda por la vía pública y presentaba signos de desorientación e inestabilidad. Una testigo registró parte de la secuencia mientras la joven caminaba por avenida Virrey Vértiz.
Tras la intervención de los agentes, fue llevada inicialmente a la Comisaría Vecinal 13A y posteriormente trasladada hasta la guardia del Hospital Pirovano para recibir atención médica.
De acuerdo con la información conocida durante las primeras horas posteriores al episodio, los profesionales le administraron líquidos por vía parenteral ante una probable ingesta de estupefacientes. Según trascendió, la joven habría manifestado ante el equipo médico que venía de varios días de consumo.
ATENCIÓN#CABA Así salió Candela Arizaga del departamento de Facundo Moyano. El ex legislador y sindicalista, se encuentra detenido. Lo investigan en una causa por presunta violencia de género. pic.twitter.com/nbmeuSNiIm— Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 4, 2026
Qué declaró la pareja de Moyano
Arizaga prestó declaración ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad mientras permanecía en el establecimiento sanitario.
Según la información difundida hasta el momento, la joven no habría denunciado inicialmente una situación de violencia y habría atribuido lo ocurrido a una crisis relacionada con el consumo de sustancias.
Sin embargo, el fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte, ordenó posteriormente la detención de Moyano y dispuso que la investigación continuara bajo la imputación de lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
Las medidas ordenadas por la Fiscalía
La Fiscalía solicitó diferentes diligencias destinadas a reconstruir lo ocurrido dentro del departamento y posteriormente en la vía pública.
Entre las medidas dispuestas se encontraba el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la recepción de declaraciones testimoniales. También debía consultarse a la joven sobre su intención de instar la acción penal y sobre la necesidad de disponer medidas de protección.
Moyano, hijo del dirigente sindical Hugo Moyano, quedó alojado en la Comisaría Vecinal 13A mientras avanzaban las actuaciones judiciales.
El relato de un testigo
Ramiro, encargado de otro edificio de la zona, relató que observó parte del episodio protagonizado por la pareja. “A Candela la vi mal, asustada, quería escapar de algo malo que le estaba pasando. Y Facundo corriendo detrás de ella, tratando de contenerla. Pero ella estaba incontenible”, expresó.
El hombre aclaró, no obstante, que no interpretó lo que presenció como una agresión de Moyano hacia la joven. “Yo no interpreté una situación de violencia. Era una persona queriendo ayudar a la otra, queriendo contenerla y sacarla del medio de la avenida porque podía pisarla un colectivo o un auto”, sostuvo.
Por el momento, la Justicia buscaba determinar qué sucedió antes de que ambos abandonaran el edificio y establecer las circunstancias que derivaron en la intervención policial.
Quién es Candela Arizaga
Arizaga tiene 23 años, es oriunda de Rosario y desarrolla actividades como modelo y creadora de contenido en redes sociales, donde reunió una importante cantidad de seguidores.
La joven también trabajó como promotora en diferentes eventos deportivos, entre ellos competencias del Turismo Carretera. Su nombre había ganado notoriedad en medios vinculados al espectáculo por relaciones sentimentales anteriores, entre estos, L-Gante, uno de los referentes de la cumbia urbana.
El vínculo con Moyano tomó estado público durante febrero, luego de que ambos fueran vistos cenando juntos en un restaurante de Puerto Madero.
La investigación judicial continuaba abierta y las medidas solicitadas por la Fiscalía serán claves para establecer qué ocurrió durante la madrugada y determinar las eventuales responsabilidades en el episodio.