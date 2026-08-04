La Selección Argentina prepara una gira por China y podría jugar ante Uruguay en Buenos Aires

La Selección Argentina comenzó a planificar su regreso a la actividad después del subcampeonato obtenido en el Mundial 2026. El proyecto contempla disputar dos amistosos en China y un tercer partido en Buenos Aires, posiblemente frente a Uruguay.

Las gestiones todavía se encuentran abiertas y la Asociación del Fútbol Argentino no confirmó oficialmente los rivales ni los estadios. Sin embargo, las conversaciones para regresar al mercado asiático estarían avanzadas.

La actividad se desarrollaría durante la extensa ventana internacional que comenzará el 21 de septiembre y finalizará el 6 de octubre. En ese período, el seleccionado podría utilizar tres de los cuatro partidos habilitados por el calendario.

Una fecha FIFA diferente

Desde 2026, la FIFA unificó las antiguas ventanas de septiembre y octubre. El nuevo período tiene una duración de 16 días y permite que cada seleccionado dispute hasta cuatro encuentros antes de devolver a sus futbolistas a los clubes.

La modificación busca reducir la cantidad de interrupciones en las competencias nacionales y limitar los viajes internacionales. La Selección Argentina, de acuerdo con la planificación inicial, jugaría solamente tres compromisos.

Scaloni dirigirá estos encuentros.

Dos presentaciones se realizarían en China, aunque todavía no trascendieron los posibles adversarios ni las ciudades elegidas. El tercer encuentro tendría lugar en el país y serviría como reencuentro del plantel con el público argentino.

Uruguay aparece como posible rival

Para el partido en Buenos Aires comenzó a tomar fuerza la posibilidad de enfrentar a Uruguay. El clásico rioplatense sería el único compromiso como local durante la ventana, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo entre ambas asociaciones.

Otro punto central es la eventual presencia de Lionel Messi. La intención del cuerpo técnico y de la AFA sería contar con el capitán para el comienzo de la nueva etapa, siempre que su condición física y el calendario de Inter Miami lo permitan.

No está confirmada la presencia de Lionel Messi.

La participación del rosarino también tendría importancia para cerrar los acuerdos comerciales vinculados con la gira por China, donde su figura genera un importante interés deportivo y publicitario.

El comienzo de un nuevo ciclo

La extensa concentración le permitiría al cuerpo técnico evaluar alternativas y comenzar una renovación gradual con vistas al Mundial 2030. La idea sería conservar una base del plantel que alcanzó la final ante España e incorporar nuevos futbolistas.

Después de esta gira, la Selección Argentina dispondrá de otra ventana internacional entre el 9 y el 17 de noviembre. Durante esos nueve días podrá disputar otros dos amistosos antes de finalizar la temporada.

Según el calendario oficial de FIFA, las selecciones tienen habilitados cuatro partidos entre septiembre y octubre y otros dos en noviembre. La confirmación de los amistosos argentinos dependerá ahora del avance de las negociaciones.