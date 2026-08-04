Un jugador de River fue inhabilitado por FIFA debido a una deuda con su exrepresentante

Giuliano Galoppo, mediocampista de River, fue inhabilitado por la FIFA debido al incumplimiento de una deuda con su exrepresentante, Leandro Nicolás Escudero. El futbolista no podrá disputar partidos oficiales hasta que regularice su situación.

La Comisión Disciplinaria del organismo lo declaró responsable de no cumplir totalmente con el laudo TAS 2023/O/1018. La resolución se encuentra relacionada con un conflicto económico que comenzó después de su transferencia de Banfield a San Pablo de Brasil.

La operación se concretó a mediados de 2022 por una cifra cercana a los ocho millones de dólares. Tras aquel traspaso, Escudero inició un reclamo por obligaciones que consideraba pendientes y el caso posteriormente llegó al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Cuánto debe pagar Giuliano Galoppo

La resolución establece que Galoppo deberá abonarle a su exrepresentante 530.000 dólares y diferentes sumas en pesos que alcanzan aproximadamente los 4,8 millones, además de los intereses acumulados desde 2021 y 2022.

El mediocampista también recibió una multa económica por parte de la FIFA. Ahora contará con un nuevo plazo de 30 días para cumplir con lo dispuesto y avanzar en el levantamiento de la inhabilitación.

Galoppo.

La medida no representa una sanción directa contra River, ya que el conflicto corresponde al jugador y su antiguo representante. Sin embargo, el club queda involucrado deportivamente porque Galoppo todavía mantiene contrato con la institución.

Una complicación para su salida de River

El volante integra el grupo de futbolistas que no son considerados por Eduardo Coudet y la dirigencia para esta etapa. Por ese motivo, comenzó la pretemporada entrenándose separado del plantel profesional junto con otros jugadores relegados.

Algunos integrantes de ese grupo ya encontraron nuevos destinos, pero Galoppo todavía no acordó su incorporación a otra institución. Cagliari de Italia, Rosario Central e Independiente fueron señalados como posibles interesados.

La inhabilitación representa un nuevo inconveniente para concretar una transferencia, debido a que actualmente no se encuentra autorizado para competir. El jugador ya trabaja con sus abogados para regularizar la deuda y solicitar que la sanción sea levantada cuanto antes.