Habrá una colecta externa de sangre este jueves en UPCN a beneficio del hospital San Roque

REDACCIÓN ELONCE
UPCN realizará este jueves una colecta de sangre junto al servicio de Hemoterapia del Hospital San Roque. Desde la organización explicaron a Elonce cómo inscribirse, dónde donar y cuáles son las principales recomendaciones para participar.
Una colecta de sangre destinada a colaborar con el Hospital Materno Infantil San Roque se realizará este jueves 6 de agosto, de 7:30 a 10, en la sede de UPCN, ubicada en calle Santa Fe 463 de Paraná. La iniciativa surgió ante la necesidad de mantener abastecidos los bancos de sangre y estará abierta a trabajadores y a la comunidad en general.
Desde UPCN explicaron a Elonce que la propuesta comenzó a organizarse luego de un pedido realizado por integrantes del servicio de Hemoterapia del nosocomio pediátrico. A partir de esa necesidad, el gremio resolvió facilitar sus instalaciones y convocar a potenciales donantes.
“Se nos acercaron del servicio de Hemoterapia del Hospital San Roque y plantearon esta necesidad de tener sangre en los bancos. Así que decidimos acompañar”, señaló Noelia Bertin, secretaria de Cultura de UPCN, durante la presentación de la campaña.
Cómo participar de la colecta
Las personas interesadas podrán comunicarse previamente con el número del servicio de Hemoterapia al 343-5074584. Deberán enviar sus datos mediante un mensaje de texto para quedar incorporadas a la lista de donantes y facilitar la organización de la jornada.
Una vez confirmada la inscripción, deberán concurrir este jueves a la sede de UPCN, en Santa Fe 463, entre las 7:30 y las 10. También se invitó especialmente a los trabajadores de la administración pública, que ya participaron de otras campañas similares.
Desde la organización señalaron que el procedimiento demanda aproximadamente media hora. Antes de concretar la extracción, cada voluntario mantendrá una entrevista con una profesional médica del Hospital San Roque para determinar si se encuentra en condiciones de donar.
Qué tener en cuenta antes de donar sangre
Entre las principales recomendaciones se indicó la importancia de descansar correctamente durante la noche anterior y mantenerse bien hidratado. A diferencia de una creencia extendida, no es necesario realizar un ayuno absoluto, ya que se puede consumir un desayuno liviano siguiendo las indicaciones del personal sanitario.
“No se puede donar sangre en caso de tener fiebre o estar cursando un proceso infeccioso. En caso de tener alguna enfermedad preexistente, lo recomendable es consultar con el médico”, explicaron desde la organización.
También aclararon que durante el embarazo y la lactancia no se realizan donaciones. Los potenciales donantes serán evaluados previamente por profesionales para garantizar que el procedimiento resulte seguro.
Una acción destinada a los pacientes del San Roque
Desde UPCN remarcaron que el objetivo de la campaña será contribuir con las necesidades del Hospital Materno Infantil San Roque y destacaron la importancia de incorporar la donación voluntaria como una práctica solidaria habitual.
“Con estas acciones vamos a ayudar muchísimo a los niños del Hospital Materno Infantil San Roque y recordar que donar sangre salva vidas”, expresó Patricia Sanabria, de la comisión directiva de UPCN.
Asimismo, ante la consulta sobre quienes deban ausentarse momentáneamente de sus lugares de trabajo para participar, indicaron que se entregará una constancia que acreditará la asistencia a la jornada de donación.
Convocatoria abierta a la comunidad
La invitación se extendió tanto a trabajadores estatales como a vecinos que estén en condiciones de donar. “Queremos invitar a la comunidad, a los trabajadores de la administración pública que ya nos han acompañado en otras oportunidades, a realizar estas acciones solidarias”, destacaron.
La jornada se desarrollará el jueves 6 de agosto, de 7:30 a 10, en Santa Fe 463, y quienes quieran participar podrán registrarse previamente a través del contacto habilitado por el servicio de Hemoterapia.
Desde la organización insistieron en que contar con donantes voluntarios permite responder a las necesidades permanentes de los hospitales y garantizar la disponibilidad de sangre para pacientes que requieren transfusiones y diferentes tratamientos.