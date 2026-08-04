Hallaron muerto al niño de 6 años que era buscado en Neuquén en unos piletones

La intensa búsqueda de Tahiel Herrera, el niño de seis años que había desaparecido en el barrio Confluencia de Neuquén, terminó de manera trágica. Durante la madrugada de este martes se confirmó que el menor fue encontrado sin vida en el predio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

El pequeño, que tenía autismo, era buscado desde poco después de las 20 del lunes. Según los primeros testimonios, salió de la vivienda de un familiar durante un momento de descuido y habría ingresado a las instalaciones ubicadas sobre calle Tronador.

Al advertir su ausencia, familiares y vecinos comenzaron a buscarlo y dieron aviso a las autoridades. La preocupación se concentró rápidamente en los piletones utilizados para el tratamiento de aguas servidas, debido a que allí se había perdido el rastro del niño.

Un operativo que se extendió durante toda la noche

Policías, bomberos voluntarios, personal sanitario y equipos especializados participaron del procedimiento. Decenas de vecinos también se acercaron al lugar para acompañar a la familia, mientras la imagen de Tahiel se difundía masivamente por las redes sociales.

Durante las primeras horas no se brindaron precisiones sobre los resultados de las tareas. La falta de novedades aumentó la angustia entre los allegados, quienes permanecieron en las inmediaciones del establecimiento mientras continuaba la revisión del predio.

Vecinos del barrio señalaron que en el ingreso existe un portón que habitualmente permanece abierto, además de una garita de seguridad. Estas circunstancias formarán parte de las actuaciones destinadas a determinar cómo el menor pudo entrar a las instalaciones.

La Justicia investiga las circunstancias de la muerte

Pasadas las 0.30 de este martes arribaron al predio un vehículo del Poder Judicial de Neuquén y una unidad del Cuerpo Médico Forense. Con el transcurso de la madrugada se confirmó el hallazgo del niño sin vida.

La presidenta de la comisión vecinal del barrio Confluencia, María Eva Arriagada, expresó su pesar tras conocerse el desenlace. “Es tan triste todo esto. Ojalá Dios les dé consuelo a su corazón”, manifestó.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenará las pericias necesarias para establecer cómo murió Tahiel, el lugar preciso donde fue encontrado y de qué manera ingresó al predio de la empresa de agua.