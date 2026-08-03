Heladas intensas en Entre Ríos: cuándo llegará el aire más frío y qué día será clave

Las heladas intensas en Entre Ríos podrían convertirse en las protagonistas del próximo fin de semana, luego de varios días dominados por la humedad, abundante nubosidad, nieblas y algunas precipitaciones. Un frente frío avanzará desde el jueves sobre el centro y norte de Argentina y provocará un importante cambio de masa de aire, con descenso de las temperaturas y condiciones favorables para heladas generalizadas.

Durante los primeros días de la semana, el territorio entrerriano permanecerá bajo un patrón atmosférico similar al registrado durante las últimas jornadas. La elevada humedad favorecerá la presencia de abundante nubosidad, bancos de niebla y neblinas, mientras que también podrán producirse lloviznas o precipitaciones débiles y aisladas.

Este escenario se extenderá, en líneas generales, hasta el miércoles. Las temperaturas no experimentarían grandes modificaciones durante ese período debido a la persistencia de una masa de aire húmeda. Sin embargo, desde el jueves comenzará una transformación significativa de las condiciones meteorológicas por el avance de un sistema frontal.

El jueves comenzará el cambio de tiempo

El frente frío avanzará desde la Patagonia hacia el centro del territorio argentino y posteriormente continuará su desplazamiento hacia el norte. A su paso generará lluvias y tormentas que se moverán en el mismo sentido y alcanzarán la región pampeana, el Litoral y posteriormente el noreste del país.

Entre Ríos quedará comprendida dentro del área donde se prevé actividad asociada al sistema frontal. Las proyecciones del modelo europeo ECMWF indican que los mayores acumulados semanales estarán concentrados sobre el Litoral, el noreste argentino, Uruguay y el sur de Brasil. La evolución definitiva del frente determinará la distribución y magnitud de las precipitaciones.

Foto: Meteored.

Los acumulados más importantes podrían superar los 40 milímetros en sectores de Misiones, Corrientes y zonas próximas, mientras que en la región pampeana se proyectan registros generalmente ubicados entre 10 y 30 milímetros. Para Entre Ríos, la atención estará puesta tanto en el paso de las precipitaciones como en el cambio térmico que llegará inmediatamente después.

El Pampero desplazará la humedad

Una de las principales características del cambio será el ingreso del tradicional viento Pampero detrás del frente frío. Su avance permitirá desplazar progresivamente la humedad que permaneció instalada durante varios días sobre el centro y el Litoral argentino.

Con la llegada del aire más seco comenzará también una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas, que avanzará desde el sur hacia el norte. La disminución de la humedad y posteriormente de la nubosidad será determinante para favorecer un enfriamiento nocturno mucho más pronunciado.

Foto: Archivo.

El contraste respecto de los primeros días de la semana será marcado. Según las proyecciones meteorológicas, hacia el jueves ya comenzarán a registrarse anomalías térmicas negativas sobre la región pampeana, Cuyo y el centro de Argentina, mientras que las condiciones relativamente más templadas permanecerán durante algunas horas sobre el extremo norte.

Cuándo llegarían las heladas más intensas

El aire frío se consolidará entre el viernes y el domingo y provocará un marcado descenso de las temperaturas sobre una extensa porción del territorio argentino. Entre Ríos estará alcanzada por esta nueva masa de aire, por lo que el fin de semana presentará características considerablemente más invernales que el comienzo de la semana.

Las condiciones para la formación de heladas aumentarán especialmente una vez que el cielo comience a despejarse. La combinación entre aire frío y seco, menor nubosidad y estabilidad atmosférica permitirá que las temperaturas desciendan con mayor intensidad durante las noches y primeras horas de la mañana.

De acuerdo con la tendencia planteada por el modelo ECMWF, el domingo se perfila como la jornada más fría de toda la semana. Para ese momento podrían producirse heladas generalizadas en amplios sectores de la región central del país, escenario que también deberá seguirse con atención en Entre Ríos.

El domingo sería el día más frío

La irrupción fría no quedaría limitada exclusivamente al centro argentino. Las bajas temperaturas podrían avanzar hacia sectores del norte del país, donde también se espera un descenso considerable respecto de los registros observados durante las jornadas anteriores.

Para Entre Ríos, la secuencia meteorológica estará marcada entonces por dos etapas claramente diferenciadas. Hasta mediados de semana persistirán la humedad, la nubosidad, las nieblas y algunas precipitaciones; posteriormente, el frente frío traerá lluvias y tormentas antes del ingreso definitivo del aire seco y frío.