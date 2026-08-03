Quién es el modelo entrerriano acusado de matar a una ciudadana húngara en España

Detuvieron al modelo entrerriano oriundo de Concordia acusado del crimen de una mujer en España. Daniel "Loli" Briglia, de 64 años, fue arrestado por la Guardia Civil luego de permanecer diez días prófugo tras el asesinato de una ciudadana húngara ocurrido en la localidad de Benahavís, en la provincia de Málaga.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió durante la mañana del 21 de julio en el complejo residencial Los Arqueros. La víctima, Melinda Persotzi, de 45 años, fue hallada sin vida con una profunda herida en el cuello, publicó Infobae.

Tras el crimen, el sospechoso abandonó el lugar antes de la llegada de las fuerzas de seguridad, que iniciaron un amplio operativo de búsqueda.

La detención tras diez días de búsqueda

Según trascendió, Briglia fue localizado el último viernes en las inmediaciones de una precaria vivienda situada en Istán, a unos 30 kilómetros del lugar del homicidio.

Medios españoles indicaron que, al verse rodeado por los efectivos de la Guardia Civil, habría intentado quitarse la vida. Posteriormente fue asistido por personal sanitario y trasladado bajo custodia, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

Durante los días que permaneció prófugo, los investigadores reconstruyeron sus movimientos y profundizaron distintas líneas de investigación para establecer las circunstancias que rodearon el crimen.

El vínculo entre el acusado y la víctima

Fuentes citadas en la investigación señalaron que Briglia había regresado a España aproximadamente dos meses antes del hecho y alquilaba una habitación en la vivienda de la víctima.

También trascendió que ambos habrían mantenido una relación sentimental durante la pandemia, aunque hasta el momento no se informó oficialmente cuál habría sido el desencadenante del homicidio.

Daniel Briglia, modelo detenido por un femicidio en España

De acuerdo con esas mismas versiones, tras el crimen el acusado se habría comunicado telefónicamente con allegados en Concordia, a quienes les habría confesado lo ocurrido antes de cortar la comunicación.

Su trayectoria en el mundo del modelaje

Daniel Briglia es oriundo de Concordia y desarrolló una extensa carrera como modelo tanto en Argentina como en el exterior.

Según publicaciones realizadas por él mismo en redes sociales, trabajó para marcas internacionales como Dior, Cacharel y Calvin Klein y participó en diversas campañas de moda.

Daniel Briglia en una producción de Playboy

También realizó “Tango”, una producción para la revista Playboy en 1987, junto a la destacada bailarina y vedette Cecilia Narova, en Café Tortoni y el Palacio San Miguel.

En los últimos años continuó participando en desfiles realizados en Concordia y otras ciudades de la región. El 22 de octubre del año pasado, hizo pasarela en el Centro de Convenciones de su localidad de origen. Desfiló con trajes y, muy elegante, acompañó a una novia con su vestido blanco; también lució indumentaria deportiva. Días antes, estuvo en la Plaza Rural de la ciudad en un evento organizado por una fundación.

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Entre sus álbumes de fotos en la red social Facebook puede verse su paso por la moda a lo largo de los años y a través de capturas de recortes de diarios y revistas. En uno de ellos, titulado “Qué épocas aquellas”, se observa un recorte en el que puede leerse: “Deportivo, elegante y muy buen mozo”-

La investigación continúa

Mientras el acusado permanece detenido, la Justicia española continúa reuniendo pruebas para esclarecer completamente el hecho y determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Las autoridades no difundieron hasta el momento mayores precisiones sobre el móvil del asesinato, por lo que la causa continúa en plena etapa investigativa.