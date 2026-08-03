Valentín Barco es nuevo jugador del Chelsea y regresa a la Premier League

El Chelsea anunció oficialmente la contratación de Valentín Barco, quien llega procedente del Racing de Estrasburgo después de destacarse durante su paso por el fútbol francés. El futbolista de 22 años regresará de esta manera a la Premier League, donde anteriormente había vestido la camiseta del Brighton.

“Chelsea FC se complace en confirmar el fichaje del internacional argentino Valentín Barco procedente del RC Strasbourg”, expresó la institución londinense mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales.

El anuncio se produjo después de la participación del Colo en el Mundial 2026 con la Selección argentina. Aunque todavía no se informaron públicamente las cifras de la transferencia ni la duración de su contrato, la operación se desarrolló entre dos instituciones vinculadas al mismo grupo propietario, BlueCo.

Una presentación con el mensaje “Barco es azul”

El Chelsea acompañó la confirmación con un video ambientado en las calles de Londres. En la grabación se escucha una transmisión radial que anuncia la incorporación del argentino y también aparece un diario con una fotografía suya junto a la frase “Barco es azul”.

Con esta transferencia, Valentín Barco tendrá una nueva oportunidad en la máxima categoría del fútbol inglés. Su primera experiencia se produjo en Brighton, club que lo contrató después de su aparición en la Primera División de Boca.

El lateral y mediocampista no consiguió continuidad durante aquella etapa y posteriormente fue cedido al Sevilla. Su paso por España también fue breve, por lo que continuó su carrera en el Racing de Estrasburgo, donde encontró mayor regularidad y logró consolidarse.

Su recorrido antes de llegar al Chelsea

En el conjunto francés disputó 58 encuentros, convirtió tres goles y entregó 11 asistencias. Ese rendimiento llevó al Estrasburgo a adquirir definitivamente su pase y lo posicionó como una de las figuras del plantel antes de su llegada al Chelsea.

Anteriormente había jugado siete partidos con Brighton, sin registrar goles ni asistencias, y otros nueve con Sevilla, donde aportó un pase de gol. En total, el exfutbolista de Boca acumula 74 presentaciones desde su desembarco en Europa.

En Londres podría reencontrarse con Enzo Fernández, con quien compartió el plantel argentino durante el último Mundial. La posibilidad dependerá de la continuidad del mediocampista en el Chelsea, debido a que su futuro permanece abierto en el actual mercado de pases.