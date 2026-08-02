Secuestraron una bandera contra la Ley de Tierras en la cancha de Newell's

El trapo estaba colgado en la bandeja superior de una platea

Una bandera con un mensaje en contra del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue retirada este domingo del estadio Marcelo Bielsa, antes del encuentro entre Newell's Old Boys y Boca Juniors por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

El trapo, de fondo blanco con letras negras, estaba colgado en la bandeja superior de la platea Maxi Rodríguez y llevaba la inscripción: "Las tierras no se venden, las tierras se defienden".

Según informaron fuentes oficiales, durante la inspección previa al partido el Ministerio de Seguridad de Santa Fe dispuso que la bandera fuera retirada del estadio.

La bandera fue secuestrada tras el encuentro

Una vez finalizado el partido, las autoridades ordenaron el secuestro del elemento, que fue trasladado a la Comisaría 2ª de Rosario.

La decisión se produjo en un contexto de debate por el proyecto de ley que el Senado nacional tiene previsto tratar el próximo 6 de agosto.

La iniciativa impulsa modificaciones en materia de expropiaciones, desalojos, tierras rurales y manejo del fuego, aspectos que generaron posiciones enfrentadas en distintos sectores políticos y sociales.

El episodio generó repercusión en redes sociales

Antes del inicio del encuentro, la imagen de la bandera comenzó a circular en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron los comentarios tanto a favor como en contra del mensaje.

El episodio volvió a instalar el debate sobre los límites de las manifestaciones políticas en los espectáculos deportivos y sobre el tratamiento del proyecto de ley que será discutido en el Congreso durante los próximos días.

La mirada de un abogado ambientalista paranaense

El abogado ambientalista Enzo Culasso advirtió ante Elonce que el núcleo del proyecto apunta a modificar la Ley de Tierras Rurales y eliminar restricciones que hoy limitan la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

"Lo que buscan es modificar esta ley para quitar los topes y las restricciones a la extranjerización de la tierra. Hoy existe un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras dentro de provincias, municipios y departamentos, además de restricciones sobre zonas de frontera, reservas de agua y recursos estratégicos", explicó.

"No es solo una discusión sobre la propiedad"

Culasso sostuvo que el debate excede el concepto de propiedad privada y planteó que la iniciativa podría facilitar la transferencia de territorios considerados estratégicos para el país.

"Tenemos que preguntarnos hacia dónde va este país si permitimos que extranjeros posean tierras sin ningún tipo de límite o regulación. ¿Dónde está el beneficio para la población argentina?", cuestionó.

El ambientalista vinculó el proyecto con otras normas aprobadas recientemente para promover grandes inversiones y consideró que existe una estrategia para favorecer el acceso privado a recursos naturales.

"Esto hay que leerlo junto con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y los proyectos vinculados a centros de datos e inteligencia artificial, que requieren grandes cantidades de agua y energía. Se busca que actores extranjeros tengan más derechos sobre nuestros recursos", afirmó.

También recordó casos que reavivaron el debate público sobre la propiedad de la tierra, como el control de extensas superficies por empresarios extranjeros y el acceso restringido a recursos hídricos.