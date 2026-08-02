Tim Payne debutó en Paraguay con un golazo y el momento se volvió viral: el video

Tim Payne convirtió un gol a poco de su llegada al club paraguayo Olimpia

El neozelandés Tim Payne volvió a quedar en el centro de la escena futbolística luego de protagonizar un debut inolvidable con la camiseta de Olimpia de Paraguay. El defensor ingresó en el segundo tiempo y cerró la goleada 5-0 ante Rubio Ñú con un verdadero golazo.

El lateral derecho, que se convirtió en una de las figuras más inesperadas del Mundial 2026 por su popularidad en redes sociales, necesitó apenas unos minutos para dejar su marca en el fútbol sudamericano.

A los 81 minutos, Payne recuperó protagonismo ofensivo, inició una jugada desde mitad de cancha y, tras combinar con el argentino Franco Alfonso, recibió la devolución en la puerta del área y definió con un potente derechazo cruzado para marcar el quinto tanto del encuentro.

El festejo fue inmediato: sus compañeros fueron a abrazarlo y la hinchada del Decano celebró con entusiasmo la llegada goleadora del mundialista.

El mundialista que conquistó las redes y ahora busca brillar en Paraguay

Payne llegó a Olimpia luego de transformarse en uno de los protagonistas inesperados del Mundial 2026. Sin ser una de las grandes estrellas del torneo, el defensor de Nueva Zelanda logró una enorme popularidad gracias a una campaña viral impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como "El Scarso".

La iniciativa buscaba convertir al futbolista menos conocido de la Copa del Mundo en una celebridad digital. En pocos días, Payne pasó de tener apenas miles de seguidores en Instagram a sumar millones de usuarios interesados en su historia.

(X: @elClubOlimpia)

El fenómeno incluso generó el movimiento viral “No Payne, No Gain”, que multiplicó su exposición internacional y despertó el interés de clubes de distintos países.

Su llegada a Olimpia y el respaldo del entrenador

El entrenador argentino Pablo “Vitamina” Sánchez decidió darle minutos al defensor cuando el partido ya estaba encaminado. Payne ingresó a los 69 minutos y rápidamente mostró sus características: salida desde el fondo, intensidad defensiva y capacidad para sumarse al ataque.

Tras el encuentro, el técnico destacó su actuación y explicó por qué no había sido titular desde el comienzo.

“Entendíamos que, como habíamos arrancado muy mal, iba a ser una carga ponerlo desde el principio y darle la responsabilidad”, explicó Sánchez.

Además, valoró la repercusión que acompaña al futbolista: “Hay una excitación y una exaltación con Tim, dignas de un tipo muy popular. Estas cuestiones extrañas que tiene la vida y el fútbol”.

Antes de llegar a Olimpia, Payne desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol oceánico, especialmente en Wellington Phoenix. Su paso por el Mundial cambió su exposición y abrió una nueva oportunidad profesional en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.