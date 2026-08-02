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Deportes Durante el Desafío de las Estrellas

Turismo Carretera: un incendio durante la recarga de nafta en boxes generó tensión

Momentos de máxima tensión se vivieron este domingo durante el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera en el circuito San Juan Villicum. El fuego se desató en plena detención para la carga de combustible.

2 de Agosto de 2026
Fuego en el box de Mauricio Lambiris.
Fuego en el box de Mauricio Lambiris. Foto: (Captura tv).

Momentos de máxima tensión se vivieron este domingo durante el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera en el circuito San Juan Villicum. El fuego se desató en plena detención para la carga de combustible.

Por causas que aún son materia de investigación por parte de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), el fuego se desató en plena detención para la carga de combustible.

Momentos de máxima tensión se vivieron este domingo durante el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera en el circuito San Juan Villicum

 

El Ford Mustang del uruguayo Mauricio Lambiris se incendió al ingresar a boxes para realizar la recarga obligatoria de combustible. El piloto logró salir rápidamente del vehículo y tanto él como los mecánicos del Martínez Competición resultaron ilesos.

Por causas que aún son materia de investigación por parte de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), el fuego se desató en plena detención para la carga de combustible. La rápida intervención del equipo y del personal de seguridad permitió controlar las llamas sin consecuencias físicas, aunque el episodio generó gran preocupación entre los presentes.

 

El incidente tuvo como protagonista a uno de los pilotos que había sido referencia durante la actividad previa, ya que Lambiris había marcado el mejor tiempo en los entrenamientos del sábado con su Ford Mustang. Sin embargo, el uruguayo largó desde el puesto 51 por el sistema de sorteo del Desafío de las Estrellas y quedó involucrado en uno de los momentos más impactantes de una carrera.

Temas:

Turismo Carretera combustible San Juan Fuego
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