Tras meses de recuperación, liberaron en Corrientes a dos aguará guazú que habían quedado huérfanos

Kuarahy y Jasy, dos ejemplares de aguará guazú, fueron liberados en los Esteros del Iberá, Corrientes tras un proceso de nueve meses de rehabilitación en el Centro de Recuperación de Especies Temaikèn (CRET), ubicado en el Municipio de Escobar.

El programa, encabezado por Temaikèn busca fortalecer la conservación de esta especie emblemática, en una labor que la organización desarrolla desde hace dos décadas. Para garantizar su supervivencia, ambos animales portan collares satelitales, con tecnología GPS, que permiten el monitoreo constante para la adaptación a su entorno.

“Lograr la crianza de dos aguará guazú huérfanos fue un gran desafío para la fundación ya que eran muy pequeños cuando llegaron al CRET. Pero también es una gran satisfacción poder plasmar nuestra experiencia con esta especie y ver que podemos seguir aportando a su supervivencia”, afirmó Guillermo Delfino, Coordinador del Programa de Especies Amenazadas.

La historia de vida de Kuarahy y Jasy

La historia de estos ejemplares comenzó en Corrientes, donde los rescataron con apenas 45 días de vida tras quedar huérfanos. En un primer momento, la Fundación Rewilding Argentina tomó intervención y los trasladó al Centro de Conservación Aguará. Allí recibieron atención primaria durante un mes para curaciones varias.

En las instalaciones de Escobar, Kuarahy y Jasy pasaron por un estricto protocolo de aislamiento humano: “El hecho de que sean dos hermanos fue un factor positivo: la compañía mutua hizo que la adaptación fuera menos traumática y que el vínculo entre ellos actuara como un sostén natural durante las primeras semanas”, subrayó Delfino.

El crecimiento de las especies resultó óptimo, al pasar de un peso inicial de 1,2 kilogramos a los actuales 20 kilogramos y 90 centímetros de altura, cambiando así su composición orgánica. Con esta liberación, el programa ya suma cuatro ejemplares criados, los cuales ahora habitan un entorno correntino rico en recursos naturales.

La liberación de los aguará guazú

El aguará guazú está categorizado en la categoría de vulnerable a nivel nacional por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos y como Casi Amenazado en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN a nivel global.

Sus principales amenazas son: la pérdida de hábitat, los atropellamientos en rutas y caminos, y la caza basada en mitos erróneos sobre su comportamiento.

“Cada individuo que vuelve cuenta. Para su especie, para el ambiente y para todo el trabajo de conservación que hay detrás”, detalló la cuenta de Instagram de Temaikèn, sobre el rescate de estos dos ejemplares.