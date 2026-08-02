La venta de autos usados cayó 12% en julio: precios, tasas y ofertas de 0 km, entre las razones

La venta de autos usados cayó 12,57% interanual en julio, con 156.810 operaciones. La CCA apuntó a las vacaciones, el Mundial, las altas tasas y la resistencia de propietarios a bajar precios.
La venta de autos usados cayó 12,57% interanual en julio en Argentina, en un mercado atravesado por las agresivas bonificaciones de vehículos 0 km, las condiciones del financiamiento y la resistencia de algunos propietarios a adecuar los valores pretendidos por sus unidades. Durante el séptimo mes del año se concretaron 156.810 operaciones.
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en julio de 2025 se habían comercializado 179.363 unidades, por lo que la comparación interanual mostró una considerable retracción. Sin embargo, frente a junio de este año, cuando se transfirieron 155.492 vehículos, las operaciones aumentaron levemente, un 0,85%.
El balance acumulado también permaneció en terreno negativo. Entre enero y julio de 2026 se comercializaron 1.048.438 vehículos usados en todo el país, cifra que representó una disminución del 4,49% respecto de las 1.097.767 unidades vendidas durante el mismo período de 2025.
Las razones detrás de la caída de las ventas
El secretario de la Cámara del Comercio Automotor, Alejandro Lamas, atribuyó parte del retroceso observado durante julio a factores estacionales. Entre ellos mencionó las vacaciones de invierno y el Mundial de fútbol, dos acontecimientos que modificaron durante el mes las decisiones de consumo.
No obstante, el directivo señaló que existe otro elemento que considera determinante: la resistencia de vendedores particulares a reducir el precio pretendido por sus vehículos frente a las nuevas condiciones que presenta el mercado automotor argentino.
“Tenemos una oferta de 0km muy agresiva en cuanto a bonificaciones y variedad de productos, lo cual obliga a un importante reacomodamiento del valor de los vehículos usados; ya lo dijimos anteriormente: el que ajusta su precio y lo ofrece de forma razonable lo vende; el que no, simplemente da vueltas y no logra concretar su objetivo”, advirtió Lamas.
La competencia de los vehículos 0 km
La política comercial de las terminales y concesionarias de vehículos nuevos se convirtió así en uno de los factores que condicionaron al segmento de segunda mano. Las bonificaciones y una mayor variedad de modelos modificaron las referencias de precios utilizadas por quienes buscan comprar o vender un usado.
Desde la CCA consideraron que este nuevo escenario obliga a revisar los valores solicitados por las unidades usadas. La diferencia entre un vehículo nuevo con promociones y uno de segunda mano puede incidir en la decisión del comprador cuando los precios se encuentran demasiado próximos.
A esta situación se agregó el costo del financiamiento. Lamas sostuvo que otro elemento relevante fue “el nivel de tasas ofrecidas por los bancos, las cuales no son convalidadas por los potenciales compradores”. Las condiciones crediticias se transformaron de esta manera en otro límite para concretar operaciones.
Cuáles son los autos usados más buscados
Dentro de un mercado en retroceso interanual, algunos modelos mantuvieron una fuerte presencia. El Volkswagen Gol y Trend volvió a liderar ampliamente el ranking de transferencias durante julio, con un total de 8.276 unidades comercializadas.
En segundo lugar se ubicó la Toyota Hilux, con 5.485 operaciones, seguida por Chevrolet Corsa y Classic, con 4.174. El cuarto puesto correspondió a Volkswagen Amarok, con 3.768 unidades, mientras que Ford Ranger completó los primeros cinco lugares con 3.722 transferencias.
El ranking continuó con Peugeot 208, con 3.192 unidades; Ford EcoSport, con 2.955; Toyota Corolla, con 2.880; Ford Ka, con 2.774; y Fiat Palio, que completó los diez modelos usados más vendidos del mes con 2.687 operaciones.
Qué vehículos conservan mejor su valor
Lamas explicó además qué características presentan los vehículos que muestran una menor depreciación dentro del mercado argentino. Según indicó, existe una preferencia sostenida por modelos conocidos y con mecánicas ampliamente probadas.
“El segmento de vehículos que menos se desvaloriza en Argentina son los autos de motorizaciones 1.6 o 2 litros, que son de gama media o gama baja incluso, que ya tienen probada trayectoria de marca, respaldo, confiabilidad y continuidad en el tiempo”, explicó el representante de la CCA.
También diferenció las decisiones de quienes adquieren un vehículo por interés personal de aquellos que realizan una compra racional. En este último caso, indicó que los consumidores analizan aspectos como seguro, patente, consumo, disponibilidad de repuestos y otros costos vinculados con el mantenimiento.
Qué pasó con las ventas en Entre Ríos
El comportamiento de las operaciones mostró diferencias importantes entre las provincias. En la comparación mensual, Entre Ríos registró durante julio un crecimiento del 0,63% respecto de junio, aunque el balance acumulado del año continuó siendo negativo.
Entre enero y julio, las transferencias de vehículos usados en territorio entrerriano disminuyeron 5,02% frente al mismo período de 2025. El retroceso provincial fue así ligeramente superior al promedio nacional del 4,49%.
Formosa encabezó el crecimiento mensual durante julio, con un incremento del 13,11%, seguida por Santa Cruz, con 12,79%; La Rioja, con 9,97%; San Juan, con 8,94%; Santiago del Estero, con 8,55%; y Santa Fe, con 7,83%.
Las provincias con mayores caídas
En sentido contrario, Córdoba registró durante julio una reducción mensual del 3,52%, seguida por Catamarca, con 3,35%; Río Negro, con 2,97%; Neuquén, con 2,87%; Chubut, con 1,27%; La Pampa, con 0,64%; y Corrientes, con 0,21%, publicó NA.
El balance acumulado entre enero y julio presentó un escenario más complejo. Santa Cruz mostró la mayor caída interanual, con un retroceso del 21,80%, mientras que Formosa bajó 13,90%; La Rioja, 13,50%; Misiones, 11,27%; Chubut, 9,41%; y Tucumán, 9,03%.
Solamente unas pocas jurisdicciones consiguieron mostrar números positivos en la comparación acumulada proporcionada por la entidad. Santiago del Estero registró un crecimiento del 7,49%, mientras Mendoza avanzó 0,58% y Jujuy, 0,19%.
Con un mercado nacional todavía por debajo de 2025, el sector espera que una adecuación de los precios de los usados y mejores condiciones de financiamiento permitan recuperar el nivel de operaciones durante los próximos meses.