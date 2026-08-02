Alerta en las Cataratas del Iguazú: cierran la Garganta del Diablo durante 40 días

La Garganta del Diablo cerrará desde este lunes durante 40 días. Retirarán pasarelas y barandas ante el riesgo de una crecida extraordinaria del río Iguazú.
La Garganta del Diablo cerrará durante 40 días desde este lunes 3 de agosto como medida preventiva ante las proyecciones de una importante crecida del río Iguazú. El Parque Nacional Iguazú desmontará y resguardará parte de las pasarelas y barandas metálicas para evitar daños ante un eventual aumento extraordinario del caudal.
La decisión fue comunicada conjuntamente por autoridades de Parques Nacionales y representantes de la concesionaria Iguazú Argentina S.A. La medida alcanzará exclusivamente al acceso al principal atractivo del área protegida, mientras que los demás circuitos turísticos permanecerán habilitados.
A diferencia de otras oportunidades, las autoridades decidieron intervenir antes de que se produzca el aumento del río. El objetivo será retirar preventivamente infraestructura que podría resultar dañada y evitar una situación similar a la registrada durante octubre de 2023.
Buscan evitar los daños registrados en 2023
La crecida de octubre de aquel año provocó importantes destrozos en las Cataratas del Iguazú. La fuerza del agua arrasó 79 tramos de las pasarelas que permiten acceder a la Garganta del Diablo y obligó a interrumpir durante meses las visitas al sector.
El episodio dejó el paseo inhabilitado durante aproximadamente nueve meses y requirió un prolongado proceso de reconstrucción. El cierre también generó consecuencias para la actividad turística, debido a que la Garganta del Diablo constituye uno de los principales atractivos del Parque Nacional Iguazú.
Ante ese antecedente, la estrategia prevista para este año será diferente. En lugar de aguardar la llegada de una eventual crecida para determinar el cierre, se desmontarán anticipadamente los elementos considerados más vulnerables y serán trasladados a un lugar seguro.
Por qué cerrarán la Garganta del Diablo
“Se avanzó en medidas preventivas para resguardar la infraestructura”, señalaron desde la concesionaria al explicar el operativo. La decisión estuvo vinculada con las proyecciones meteorológicas e hidrológicas para los próximos meses y con la necesidad de garantizar condiciones de seguridad.
Los análisis técnicos anticiparon la posibilidad de crecidas importantes del río Iguazú durante septiembre y octubre. Las previsiones coinciden con los estudios realizados por organismos y empresas encargados de monitorear el comportamiento de la cuenca compartida entre Argentina y Brasil.
Las proyecciones señalaron que podrían producirse caudales elevados con capacidad para generar inundaciones extraordinarias. Frente a este escenario, las autoridades optaron por anticipar las tareas de protección para reducir los potenciales daños sobre las instalaciones turísticas.
El resto del Parque Nacional seguirá abierto
El cierre de la Garganta del Diablo no significará la clausura total del Parque Nacional Iguazú. Las autoridades confirmaron que los principales paseos restantes continuarán funcionando normalmente mientras duren los trabajos preventivos.
El intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervás, indicó que permanecerán habilitados el Circuito Superior y el Circuito Inferior. También continuará operativo el Tren Ecológico, utilizado por los visitantes para desplazarse dentro del área protegida.
Los espacios gastronómicos y otros servicios turísticos tampoco serán alcanzados por la medida. De esta manera, quienes visiten las Cataratas durante el período de intervención podrán recorrer buena parte del parque, aunque no tendrán acceso a la Garganta del Diablo.
Misiones se prepara ante una eventual crecida
La preocupación por las condiciones hidrológicas no quedó limitada al Parque Nacional Iguazú. La provincia de Misiones también puso en marcha un esquema de contingencia ante las previsiones de lluvias intensas y el eventual incremento del nivel de los principales ríos.
Las autoridades provinciales mantienen especial atención sobre las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú. Un aumento considerable podría afectar a localidades costeras e incluso obligar a implementar evacuaciones preventivas en las zonas más expuestas.
En ese contexto, el gobernador Hugo Passalacqua conformó un comité de emergencia encargado de coordinar acciones con los municipios ribereños. El comportamiento de los cursos de agua dependerá no solamente de las precipitaciones, sino también del manejo de las represas hidroeléctricas ubicadas aguas arriba en territorio brasileño.
Advierten por lluvias intensas en los próximos meses
Especialistas locales y del exterior analizaron recientemente los distintos escenarios meteorológicos e hidrológicos previstos para la región. Durante esos encuentros se ratificó la posibilidad de que se registren lluvias muy abundantes durante los próximos meses.
Los técnicos advirtieron que los niveles de riesgo hidrológico proyectados para la cuenca oscilan entre fuertes y extremos, por lo que recomendaron mantener las medidas preventivas y realizar un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas y del comportamiento de los ríos.
La clausura temporal de la Garganta del Diablo se inscribirá dentro de esa estrategia preventiva. Mientras se mantenga restringido el acceso, las autoridades buscarán preservar la infraestructura para que pueda ser reinstalada una vez que disminuya el riesgo de una crecida extraordinaria y existan condiciones seguras para reabrir el emblemático paseo.