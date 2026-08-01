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Operativo antidrogas en Santa Elena: secuestraron cocaína y detuvieron a una mujer por narcomenudeo

El procedimiento fue realizado por la División Drogas Peligrosas de La Paz y la Guardia Especial en el barrio Hipódromo de Santa Elena. Secuestraron 94 envoltorios con cocaína, dinero y elementos vinculados a la investigación.

1 de Agosto de 2026
Secuestraron 94 envoltorios con cocaína y dinero
Secuestraron 94 envoltorios con cocaína y dinero Foto: Jefatura Departamental La Paz

El procedimiento fue realizado por la División Drogas Peligrosas de La Paz y la Guardia Especial en el barrio Hipódromo de Santa Elena. Secuestraron 94 envoltorios con cocaína, dinero y elementos vinculados a la investigación.

Personal policial realizó un allanamiento en la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz, en el marco de una causa por narcomenudeo que permitió secuestrar cocaína, dinero en efectivo y distintos elementos de interés para la investigación. Además, una mujer mayor de edad fue detenida.

El operativo se concretó durante la noche del viernes 31 de julio y las primeras horas de este sábado, luego de una investigación previa llevada adelante por la División Drogas Peligrosas La Paz, en conjunto con la Guardia Especial dependiente de la Jefatura Departamental La Paz.

Foto: Jefatura Departamental La Paz
Foto: Jefatura Departamental La Paz

Allanamiento positivo en barrio Hipódromo

 

La medida judicial se desarrolló en una vivienda ubicada en la zona del barrio Hipódromo de Santa Elena, tras una orden emitida por el Juzgado de Garantías y Transición local, a pedido de la Unidad Fiscal de Investigación La Paz.

Foto: Jefatura Departamental La Paz
Foto: Jefatura Departamental La Paz

Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar 94 envoltorios que contenían cocaína, además de dinero en efectivo, una balanza y otros elementos considerados de utilidad para la causa.

Una mujer quedó detenida

 

En el marco del operativo, seis personas fueron identificadas por el personal policial, mientras que una mujer mayor de edad fue detenida por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, vinculada a estupefacientes.

Foto: Jefatura Departamental La Paz
Foto: Jefatura Departamental La Paz

Desde la Policía indicaron que el procedimiento fue el resultado de tareas investigativas desarrolladas previamente y que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

Temas:

Santa Elena narcomenudeo allanamiento Drogas
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