Dos muertos y dos heridos graves tras un choque frontal entre un auto y un camión en la Ruta 14

El choque frontal en la Ruta 14 ocurrió este sábado cerca de Santo Tomé y dejó dos personas fallecidas y otras dos gravemente heridas. El camionero abandonó el lugar, pero fue localizado y quedó a disposición de la Justicia.
El choque frontal en la Ruta 14 entre un automóvil y un camión dejó este sábado dos personas fallecidas y otras dos gravemente heridas en Corrientes. El siniestro vial ocurrió durante el mediodía a la altura del paraje Desiderio Sosa, en jurisdicción del departamento Santo Tomé.
Por causas que quedaron bajo investigación, ambos vehículos protagonizaron un violento impacto frontal sobre la Ruta Nacional 14. La magnitud de la colisión provocó consecuencias fatales para quienes circulaban en el automóvil.
Dos de los ocupantes del rodado de menor porte murieron en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas. Las otras dos personas que viajaban en el vehículo sobrevivieron, aunque sufrieron heridas de gravedad y necesitaron asistencia médica inmediata.
Dos heridos fueron trasladados al hospital
Tras el accidente, los servicios de emergencia trabajaron para asistir a los sobrevivientes y posteriormente dispusieron su traslado de urgencia hacia el hospital de Santo Tomé.
Los dos heridos permanecían internados con lesiones consideradas de gravedad. Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones sobre sus identidades ni acerca de su evolución.
En tanto, en el escenario del siniestro trabajaron efectivos de la Policía de Corrientes, personal especializado de la Unidad Regional V y agentes de Gendarmería Nacional. Las tareas estuvieron orientadas a preservar el lugar y obtener elementos que permitan establecer cómo se desencadenó la colisión.
El camionero abandonó el lugar
Uno de los aspectos que quedó incorporado a la investigación fue lo sucedido con el conductor del transporte de carga. Según la información preliminar, el camionero abandonó el lugar después del impacto.
A partir de esa situación se iniciaron tareas para determinar su ubicación. Finalmente, alrededor de las 13.30 de este sábado, el hombre fue localizado en Santo Tomé, indicó Primera Edición.
Tras ser encontrado, el conductor quedó a disposición de la Justicia mientras avanzaban las actuaciones correspondientes. La investigación quedó bajo la coordinación del fiscal de Instrucción Facundo Cabral.
Investigan las circunstancias del choque
Los peritos realizaron diferentes procedimientos sobre la Ruta Nacional 14 para reconstruir la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades en el hecho.