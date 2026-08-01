Patronato igualó 3 a 3 con Quilmes por la fecha 23 de la Primera Nacional

Patronato empató 3-3 con Quilmes por la fecha 23 de la Primera Nacional. El Rojinegro estuvo dos goles arriba, pero no sostuvo la ventaja. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmitió en vivo.
Patronato empató 3-3 con Quilmes este sábado en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 23ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El Rojinegro llegó a estar 3-1 arriba durante el primer tiempo, pero el Cervecero reaccionó en el complemento y consiguió la igualdad. El resultado dejó al conjunto paranaense con 23 puntos y sin poder alejarse de la zona de descenso.
Asimismo, el encuentro comenzó a las 15.30, fue arbitrado por Lucas Comesaña y tuvo transmisión en vivo de ELONCE Radio & Stream FM 98.7. El equipo dirigido por Marcelo Candia tuvo un arranque contundente y en apenas 11 minutos consiguió sacar dos goles de diferencia.
El Rojinegro abrió el marcador a los 10 minutos mediante un gol en contra de Romeo. Apenas un minuto después, Valentín Pereyra convirtió el 2-0 para desatar la celebración de los hinchas locales.
Quilmes descontó, pero Patronato volvió a golpear
La respuesta del Cervecero fue inmediata. A los 14 minutos, Spetale encontró el descuento y estableció el 2-1, con el que volvió a poner al conjunto visitante en partido.
Patronato, sin embargo, mantuvo la iniciativa y volvió a ampliar la diferencia. A los 25 minutos, Maximiliano Rueda convirtió el tercer tanto del equipo de Candia y estableció el 3-1. Durante la primera etapa también fue amonestado Franco Soldano.
Con la ventaja de dos goles para el conjunto paranaense terminó el primer tiempo. El panorama parecía favorable para un Patronato que necesitaba sumar de a tres para tomar aire en la pelea por mantener la categoría.
Quilmes reaccionó en el segundo tiempo
El desarrollo cambió desde el inicio del complemento. Kippes ganó en las alturas después de un tiro de esquina desde la derecha y marcó rápidamente el 3-2 para Quilmes.
El conjunto visitante comenzó a encontrar espacios y Spetale tuvo una nueva oportunidad desde la derecha, aunque Alan Sosa logró contener su remate. Poco después, Maximiliano Rueda cometió una infracción y recibió la tarjeta amarilla. En la acción siguiente, Martínez sacó un disparo que se estrelló contra el travesaño.
A los 10 minutos, el encuentro debió interrumpirse momentáneamente debido a un corte sufrido por Alan Sosa, que requirió la asistencia del cuerpo médico de Patronato.
Patronato sufrió ante el avance del Cervecero
Quilmes mantuvo la presión y, a los 16 minutos, Vera probó desde afuera del área sin conseguir la igualdad. Patronato respondió mediante una acción individual de Soldano, quien quedó mano a mano con Marinelli, intentó eludirlo y cayó dentro del área.
Los jugadores del Rojinegro reclamaron penal, pero el árbitro no sancionó la infracción. Valentín Pereyra recibió la tarjeta amarilla por protestar la decisión. Minutos después, Gabriel Díaz realizó un cierre decisivo dentro del área chica para evitar el empate.
La resistencia del conjunto paranaense finalmente se quebró a los 29 minutos. Después de insistir durante buena parte del complemento, Quilmes aprovechó una acción ofensiva y, tras un centro, Lavezzi convirtió el 3-3.
Patronato tuvo una chance y después se salvó
Apenas un minuto después de la igualdad, Soldano tuvo una oportunidad clara para devolverle la ventaja al Rojinegro, pero falló en el mano a mano con Marinelli.
Desde entonces, las situaciones más peligrosas fueron para Quilmes. Vera exigió a Alan Sosa con un remate que el arquero envió al córner y, en la jugada siguiente, Fernando Moreyra salvó sobre la línea lo que hubiera significado el cuarto gol visitante.
La última gran oportunidad llegó a los 45 minutos. Quilmes salió rápidamente de contragolpe y Bonacci quedó con una situación inmejorable para marcar el tanto del triunfo, pero falló cuando Sosa estaba prácticamente vencido.
Un empate que dejó sabor amargo
El encuentro terminó 3-3 y Patronato dejó escapar una ventaja de dos goles que había construido durante la primera mitad. El empate le impidió conseguir tres puntos fundamentales para alejarse de los últimos puestos y, al mismo tiempo, acercarse a la zona del Reducido.
Con este resultado, el Rojinegro quedó en el 15º puesto de la Zona B con 23 unidades, dos menos que Quilmes, que permanece por encima del conjunto entrerriano en la tabla.
Además, Patronato quedó a seis puntos de Deportivo Maipú, último equipo ubicado actualmente en puestos de clasificación al Reducido. Tras dejar pasar una importante oportunidad como local, el equipo de Candia deberá seguir sumando para mejorar su situación en la Primera Nacional.