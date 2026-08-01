Rescataron a un aguará guazú en una zona urbana y lo liberaron en una reserva natural de Santa Fe

Un aguará guazú que había sido rescatado en una zona urbana fue liberado en su hábitat natural luego de completar un proceso de evaluación y rehabilitación. El ejemplar fue reintroducido esta semana en la Reserva Natural El Fisco, ubicada en el departamento San Cristóbal, provincia de Santa Fe.

El procedimiento estuvo a cargo de un equipo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático santafesino. Antes de regresar a la vida silvestre, el animal permaneció en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de la Fauna (Criif) “La Esmeralda”, donde fue sometido a diferentes controles.

Veterinarios y técnicos confirmaron que el aguará guazú se encontraba en óptimas condiciones anatómicas y sanitarias, por lo que autorizaron su liberación en un área protegida adecuada para la especie.

Cómo fue el rescate del aguará guazú

El ejemplar había sido encontrado días atrás dentro de un inmueble abandonado de Puerto General San Martín. Debido a que se encontraba en una zona urbana, se activó el protocolo provincial previsto para el rescate de fauna silvestre.

Personal de la Policía Ecológica trabajó junto con efectivos policiales y agentes municipales para capturar al animal. Según se informó oficialmente, las tareas se concretaron mediante maniobras no invasivas para evitar provocarle lesiones o situaciones adicionales de estrés.

Tras el operativo, el aguará guazú fue trasladado inicialmente a la Sede Ribera, un espacio de tránsito de fauna silvestre que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático posee en Rosario.

Los controles antes de regresar a la naturaleza

Posteriormente, el ejemplar fue derivado al Centro La Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe, donde permaneció bajo observación. Allí se realizaron los estudios clínicos y sanitarios necesarios para establecer su estado general.

Los especialistas comprobaron que el animal no presentaba lesiones ni afecciones que pudieran comprometer su supervivencia una vez que regresara a la vida silvestre. Con esos resultados, las autoridades autorizaron su traslado y posterior liberación en la Reserva Natural El Fisco.

“Cada rescate es una oportunidad. Pero el objetivo por el que trabajamos siempre será el mismo: que nuestra fauna vuelva a donde pertenece”, destacó el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez.

Una especie con máxima protección

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) fue declarado Monumento Natural Provincial mediante la Ley Nº 12.182 y cuenta con la máxima categoría de protección para la fauna silvestre en territorio santafesino.

Entre las principales amenazas que enfrenta la especie se encuentran la pérdida de su hábitat natural, los atropellamientos en rutas y la persecución provocada por el desconocimiento sobre su comportamiento.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático remarcaron que el aguará guazú es un animal esquivo y no representa un peligro para las personas. Además, advirtieron que puede sufrir graves cuadros de estrés cuando es perseguido, acorralado o manipulado.

Qué hacer ante la aparición de un aguará guazú

Las autoridades recomendaron que, ante el avistamiento de un ejemplar en sectores urbanos o periurbanos, las personas no intenten capturarlo, alimentarlo ni acorralarlo.

En esos casos, solicitaron dar aviso al 911 o comunicarse con las autoridades ambientales para que intervenga personal especializado y se pueda garantizar un procedimiento seguro.

El protocolo busca proteger tanto al animal como a las personas y, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, posibilitar que los ejemplares rescatados puedan regresar posteriormente a su ambiente natural.