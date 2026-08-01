Cortes de luz en Entre Ríos tras la tormenta: qué zonas siguen afectadas y cómo está el servicio

Los cortes de luz en Entre Ríos tras la tormenta afectaron a distintas localidades durante la noche del viernes y la madrugada del sábado debido a desperfectos registrados en instalaciones de Alta y Media Tensión. Enersa informó que sus cuadrillas restablecieron el suministro en gran parte de las zonas alcanzadas, aunque continuaban los trabajos en distribuidores rurales y los relevamientos en algunos departamentos.

La empresa provincial indicó que las tareas se desarrollaron pese a las condiciones meteorológicas adversas que acompañaron el temporal.

Los inconvenientes alcanzaron a Paraná, Victoria, Ibicuy, Paranacito, Gualeguay, Maciá y sus zonas de influencia, además de San Salvador, Arroyo Lucas, Itatí, Los Sauces, Chajarí, Miraflores, Feliciano, La Costa, Federal, Concordia, Colón, San José y Concepción del Uruguay.

Qué zonas continuaban sin servicio

En San Salvador permanecían fuera de servicio los distribuidores rurales correspondientes a Arroyo Lucas, Itatí y Los Sauces.

En las zonas de Chajarí y Feliciano continuaban afectados el alimentador Miraflores y el distribuidor rural La Costa.

En Federal y Concordia, en tanto, las cuadrillas continuaban con las tareas de relevamiento para determinar los daños ocasionados por la tormenta y avanzar con las reparaciones correspondientes.

Cómo estaba el suministro en Gualeguay

En Gualeguay, las áreas urbanas ya contaban con suministro eléctrico tras las tareas realizadas por los equipos técnicos.

Los trabajos continuaban sobre los distribuidores y también se atendían reclamos correspondientes a sectores rurales.

La empresa indicó que las intervenciones se concentraban en reparar las instalaciones dañadas para avanzar progresivamente con la normalización total del servicio.

Servicio normal en otras localidades

En Colón, San José y Concepción del Uruguay, el suministro eléctrico ya se encontraba normalizado.

Enersa explicó que la tormenta había provocado desperfectos sobre infraestructura de Alta y Media Tensión, lo que generó interrupciones en diferentes sectores de la provincia.

Las cuadrillas trabajaron durante el episodio meteorológico y posteriormente continuaron con reparaciones, inspecciones y atención de reclamos en los lugares donde persistían inconvenientes.

Canales para realizar reclamos

Ante problemas con el suministro eléctrico, Enersa recordó que los usuarios podían comunicarse a través del Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI).

El número habilitado para reclamos era el 0800-777-0080.

La empresa también mantenía disponible su canal oficial @EnersaArg para brindar información relacionada con el estado del servicio y las tareas desarrolladas después de la tormenta.