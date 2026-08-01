Avanzan en Colón diversas obras públicas financiadas con recursos municipales

El municipio ejecutó con recursos propios distintos frentes de obra en barrios, bulevares, el centro y la zona portuaria. Los trabajos incluyeron cordones cuneta, cloacas, senderos y mejoras viales, mientras avanzaron las intervenciones en calle 12 de Abril y Plaza Washington.
Las obras públicas en Colón avanzaron en distintos sectores con trabajos financiados íntegramente mediante recursos municipales. El intendente José Luis Walser recorrió los frentes de intervención que incluyeron cordones cuneta, ampliación de la red cloacal, pavimentación, nuevos senderos peatonales y la transformación de espacios públicos del centro y los barrios.
Durante la recorrida, Walser supervisó las tareas y mantuvo encuentros con trabajadores municipales y vecinos de los sectores alcanzados por las intervenciones.
Según informó el municipio, el plan de infraestructura se desarrolló simultáneamente en diferentes puntos de la ciudad, con obras destinadas a mejorar servicios y condiciones de circulación.
Cordones cuneta y extensión de cloacas
Entre los trabajos que avanzaron se encontró la construcción de cordones cuneta en diferentes barrios.
Paralelamente, el municipio continuó con la extensión de la red de cloacas, dentro del esquema de ampliación de servicios esenciales.
Desde la comuna señalaron que ambas intervenciones formaron parte del programa de infraestructura ejecutado con recursos municipales.
Transformación de calle 12 de Abril
Uno de los principales frentes de obra se concentró en la zona céntrica, donde continuó la transformación de calle 12 de Abril.
El proyecto contempló la conversión de la principal arteria comercial en un Centro Comercial y Cultural a Cielo Abierto.
La intervención se complementó con la revalorización integral de Plaza Washington, otro de los espacios incluidos dentro del plan de renovación del sector céntrico.
Obras en los bulevares Gaillard y Ferrari
Los trabajos también avanzaron sobre boulevard Gaillard, donde se ejecutaron cordones cuneta como instancia previa a la construcción del sendero peatonal central.
Según el cronograma informado, posteriormente estaba previsto realizar el asfaltado en caliente y colocar nuevas luminarias LED.
En boulevard Ferrari, en tanto, progresó la construcción de un nuevo caminador central de hormigón.
Las intervenciones sobre ambos bulevares apuntaron a mejorar las condiciones de circulación vehicular y peatonal.
Pavimentación en la zona portuaria
Otro de los sectores incluidos dentro del programa fue la zona portuaria.
Allí estaba previsto iniciar la obra de pavimentación articulada sobre calle Peyret, que se incorporó a los distintos trabajos viales desarrollados por la Municipalidad.
Desde el gobierno local remarcaron que las intervenciones fueron financiadas íntegramente con fondos municipales.
"Gracias a una administración ordenada, volcamos los recursos principalmente en pavimentación y servicios esenciales que cambian el día a día de nuestros vecinos", expresó Walser.
El plan de infraestructura municipal
Desde el municipio señalaron que las obras se enmarcaron en el denominado Modelo Colón de Transformación y Desarrollo, definido por la gestión como un esquema orientado al crecimiento planificado de la ciudad.
El programa comprendió intervenciones en infraestructura vial, servicios básicos y recuperación de espacios públicos.
De esta manera, los diferentes frentes continuaron con trabajos en barrios, bulevares, el área céntrica y la zona portuaria, con etapas que incluyeron desde cordones cuneta y cloacas hasta pavimentación, senderos y luminarias.