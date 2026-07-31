Fuertes vientos y la lluvia provocaron un brusco descenso de temperatura en Paraná

Un fuerte viento acompañado por un chaparrón cambió drásticamente las condiciones del tiempo en Paraná poco después de las 23 de este viernes, en el marco de la alerta naranja por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Foto: Elonce.

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Luego de una jornada calurosa que alcanzó los 31 grados durante la tarde, la llegada del frente de tormenta provocó un marcado descenso de la temperatura. Antes de la medianoche, el termómetro marcaba 26 grados, pero en apenas diez minutos descendió hasta los 19 °C debido a las intensas ráfagas y las precipitaciones.

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De esta manera, comenzó a cumplirse el pronóstico que anticipaba tormentas fuertes para la capital entrerriana y gran parte de la provincia durante la noche del viernes y parte del sábado.

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Sigue vigente la alerta naranja

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta naranja para la región y advirtió que el área continuará siendo afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas de ellas con características severas.

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Según el organismo, los fenómenos podrán estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, caída de granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

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Además, el SMN indicó que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 60 y 100 milímetros durante el período bajo alerta, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.