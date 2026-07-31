Una niña que era buscada desde agosto de 2023 fue localizada en Venezuela tras casi tres años sin que se conociera su paradero. La confirmación fue dada por el papá, Nicolás Altamirano, quien explicó a Elonce que ahora el principal objetivo es acelerar el proceso de restitución internacional para que la menor -cuyas iniciales son M.G.S.A.- pueda regresar a la Argentina.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal de Santa Fe, de donde es oriundo el padre, y está a cargo de la fiscal Natalia Palacin, quien avanza una investigación penal por la cual deberá responder la madre y el caso se caratularía como sustracción, retención y ocultamiento del menor, un delito que tiene una pena alta de prisión.

Altamirano expresó a Elonce que recibió la noticia con alivio luego de varios años de búsqueda. "Contento, feliz después de tanta lucha poder tener estas noticias de que pudieron localizar por fin a mi hija después de tres años", afirmó.

Al mismo tiempo sostuvo que espera que los trámites internacionales avancen con rapidez. "Estamos a la espera de que Cancillería agilice los trámites de restitución de mi hija y que no permitan que otra vez se la vuelvan a llevar", expresó.

A través de Elonce, Altamirano solicitó que los organismos competentes agilicen las gestiones diplomáticas necesarias para concretar el retorno de la menor. "Hoy saben dónde está mi hija. Lo que pedimos es que no esperen un año o dos para mover un papel", expresó.

“La quiero abrazar y recuperar el tiempo perdido”, aseguró el papá de la nena localizada en Venezuela

En la oportunidad, Nicolás contó a Elonce que conoció a su hija en 2023 cuando la madre regresa a Argentina y, tiempo después, ambas viajaron a Colombia. Pero de acuerdo con la investigación, no existirían registros migratorios legales de salida o ingreso, por lo que se sospecha que el cruce fronterizo se habría realizado por pasos no habilitados.

“En ese contexto mi hija no tenía mi apellido, no tenía nada para justificar que era mi hija. Entonces, cuando regresa, la reconozco porque quería estar con mi hija, recuperar todo el tiempo perdido, pero la madre siempre me negaba que era mi hija”, repasó al confirmar que ambas estuvieron viviendo en su casa, en Santa Fe.

“Les dejé mi habitación para pudieran estar tranquilas y cómodas, pero ella se fue a la casa de sus abuelos. Porque ella cuando viene a Argentina, lo hizo con su pareja, que es de nacionalidad venezolana, y es con él con quien se va”, contó Nicolás. Y remarcó: “No es que se va porque hubo un conflicto conmigo, sino que su pareja se quería volver a su país y es ahí donde ella decide seguirlo a él”.

Una búsqueda que comenzó en 2023

El padre recordó que la denuncia por la desaparición de la niña fue presentada en agosto de 2023 y señaló que durante ese tiempo desconoció completamente dónde se encontraba.

Relató que antes de la desaparición había advertido a las autoridades sobre la posibilidad de que la menor fuera trasladada fuera del país. "Presenté denuncias de que a mi hija se la iban a llevar. Presenté pruebas de maltratos físicos y verbales y nadie me escuchó", sostuvo.

Según explicó, la menor convivió un tiempo con él cuando regresó a la Argentina junto a su madre, aunque posteriormente volvió a salir del país.

“Ella era el amor mío, el amor de papá. Y duele como padre estar sin ella, no poder verla, no saber cómo está, porque se la llevaron injustamente porque yo nunca tuve un problema conflictivo con la madre ni con la familia de ella”, destacó.

Encontraron en Venezuela a una niña santafesina buscada desde 2023.-

La investigación pasó al fuero federal

La investigación se inició a partir de una denuncia formulada el 25 de agosto de 2023 por el padre de la niña ante la Comisaría 1ª de la ciudad de Santa Fe. Posteriormente, luego de la declaración de incompetencia de la justicia provincial, las actuaciones fueron remitidas al fuero federal y quedaron radicadas en la Unidad Fiscal Santa Fe el 3 de septiembre de 2024.

Altamirano atribuyó ese cambio a la intervención de organismos especializados, como Missing Children Argentina a partir del caso Loan Peña, y aseguró que, desde entonces, la investigación tomó un nuevo impulso. "El equipo de la Fiscalía Federal se cargó la causa al hombro e hizo hasta lo imposible para encontrarla", afirmó.

Además, explicó que actualmente continúa vigente una alerta amarilla internacional y que también se emitió una notificación azul para reconstruir los movimientos realizados durante el tiempo en que la niña permaneció fuera del país. “Es para pedir cualquier documentación de ella y hacer un rastreo de todos estos movimientos que ha hecho estos años para ver si ha usado documentación y pasaporte falso, cualquier irregularidad, porque ¿cómo podés justificar que sacaste una menor sin autorización cruzando fronteras ilegales?”, se preguntó.

La menor fue localizada en Venezuela

Tras la difusión que tuvo el caso y ante el pedido de colaboración que realizó la fiscalía, una persona que prefirió no revelar su identidad aportó datos concretos sobre el paradero de la niña y de su madre. Esa información fue canalizada a través de INTERPOL y, mediante la articulación de mecanismos de cooperación policial internacional entre la Oficina Central Nacional (OCN) Buenos Aires y la OCN Caracas, se realizaron las verificaciones correspondientes, lo que permitió corroborar el domicilio.

De esta forma, y en concordancia con la línea investigativa que manejaba la Unidad Fiscal, la niña fue localizada junto con F.A.S, en la ciudad de Barinas, en el Estado Barinas, dentro de la República Bolivariana de Venezuela. A partir de ello, tomaron intervención la Fiscalía Séptima del Ministerio Público con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas y una representante del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio.

Nicolás Altamirano (foto Elonce)

El padre confirmó que la niña fue ubicada en el estado venezolano de Barinas, lugar donde, según indicó, reside la familia de la pareja de la madre. Explicó que durante la búsqueda estableció contacto con medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales venezolanas que colaboraron difundiendo el caso.

Según manifestó, la Justicia venezolana determinó que la niña atravesaba una situación de vulnerabilidad, circunstancia que motivó el avance de las actuaciones para su restitución.

El reencuentro esperado

Consultado sobre el momento en que pueda volver a verla, el padre aseguró que imagina un reencuentro cargado de emociones. "Lo primero que haría sería abrazarla fuerte con todo mi corazón. Sentir el calor del amor que nos teníamos", expresó.

Reconoció que el paso del tiempo podría dificultar ese primer contacto, aunque sostuvo que continuará acompañando el proceso. "Va a ser difícil porque fueron tres años, pero acá estoy luchando firme como vengo desde hace tres años y preparado para su llegada", afirmó.

“La quiero abrazar, la quiero ver, tenerla, recuperar todo el tiempo porque que es mi bebé, aunque ya tiene cinco años, sigue siendo mi bebé”, recalcó.

Finalmente reiteró que mantendrá el reclamo hasta que la niña pueda regresar al país. "La lucha sigue hasta que yo tenga a mi hija acá", concluyó.