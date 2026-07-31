Pensiones No Contributivas de ANSES en agosto: montos, requisitos y posibles suspensiones

Las Pensiones No Contributivas tendrán nuevos montos en agosto de 2026. Estos beneficios están destinados a personas que no cuentan con aportes previsionales suficientes y cumplen las condiciones correspondientes a cada categoría.

La Pensión No Contributiva por Invalidez será de $293.872. La prestación para madres de siete hijos, equivalente al haber mínimo jubilatorio, alcanzará los $419.817,13.

Antes de la fecha de pago, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Mis Cobros” podrán verificar el monto, el día asignado y si existe alguna observación sobre el beneficio.

Quiénes pueden dejar de cobrar en agosto

No existe una baja general de las Pensiones No Contributivas para agosto. La suspensión o extinción alcanza únicamente a quienes dejaron de reunir los requisitos, no respondieron a citaciones o presentaron inconsistencias detectadas durante los controles.

También puede suspenderse el pago cuando el titular percibe una prestación incompatible, comienza una actividad laboral no permitida, posee ingresos o bienes superiores a los admitidos o permanece privado de su libertad.

La residencia en Argentina es otro requisito. Quienes deban permanecer en el exterior por un período prolongado tienen que informar la salida y cumplir el procedimiento correspondiente para evitar inconvenientes.

Requisitos según cada prestación

La pensión por invalidez está dirigida a personas menores de 65 años en situación de vulnerabilidad que acrediten una incapacidad laboral mediante el Certificado Médico Oficial. Además, no deben percibir una jubilación o pensión incompatible ni contar con recursos suficientes.

La pensión para madres de siete hijos comprende a argentinas nativas o naturalizadas con un año de residencia y a extranjeras con 15 años de permanencia en el país. Tampoco deben recibir otra jubilación, pensión o ingreso suficiente para su subsistencia.

La prestación por vejez está destinada a personas de 70 años o más sin cobertura previsional. Los argentinos naturalizados deben acreditar cinco años de residencia continua y los extranjeros, 40 años. En los matrimonios, solamente uno de los integrantes puede recibirla.

Cómo reclamar un pago suspendido

Si las Pensiones No Contributivas no fueron depositadas, el primer paso es consultar su estado en Mi ANSES. También resulta importante verificar que el domicilio, los vínculos familiares y los datos de contacto estén actualizados.

Cuando el haber impago tenga una antigüedad menor a 60 días, el titular puede presentar el formulario de reclamo correspondiente. La gestión también puede iniciarse mediante Atención Virtual o personalmente en una oficina con turno previo.