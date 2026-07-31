El Gobierno simplifica la importación por Correo Argentino

El Gobierno nacional dispuso simplificar la importación por Correo Argentino. Se igualan las condiciones al régimen de courier, facilitando las compras para uso personal.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mediante la Resolución General 5884/2026, autorizó un nuevo procedimiento para la recepción de envíos internacionales que ingresan al país que simplifica la importación puerta a puerta por Correo Argentino.
La medida reemplaza la normativa vigente desde 2018 y actualiza el régimen para adecuarlo a las modificaciones introducidas por el Decreto 604/2026.
La nueva norma iguala las condiciones aplicables a los envíos postales con las del régimen de importación por Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier), eliminando diferencias entre ambos sistemas y facilitando las compras internacionales de uso personal. Los envíos podrán tener un valor FOB de hasta USD 3.000, incluir hasta tres unidades de la misma especie y no deberán presentar finalidad comercial para acceder al régimen simplificado y al servicio puerta a puerta.
A partir de ahora, el Correo podrá acordar con las plataformas de e-commerce el pago anticipado de los tributos al momento de la compra; solicitar al destinatario que valide la información de la declaración antes de que el envío llegue al país, así se puede despachar apenas arribado, y representar al destinatario ante la Aduana ante un requerimiento del servicio aduanero, salvo que éste manifieste expresamente su voluntad de intervenir personalmente.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró está nueva modificación de la normativa: "Hasta ahora, el Correo Argentino debía esperar a que el envío llegara al país para recién entonces iniciar los trámites aduaneros, aun cuando ya disponía de la información necesaria. La Resolución General 5884/2026 elimina esa traba y permite adelantar el pago de los tributos y la validación de la declaración antes de que el paquete arribe, para que pueda ser despachado de manera mucho más rápida. Además, cuando sea necesario realizar gestiones ante la Aduana, el Correo podrá representar al destinatario, evitando traslados y trámites innecesarios. Es un cambio que simplifica las importaciones puerta a puerta, reduce tiempos y mejora la experiencia de quienes compran en el exterior, ampliando la libertad de elección de los consumidores."
La resolución también agiliza los controles aduaneros, reduce cargas administrativas y elimina duplicidades normativas mediante la sustitución integral de la Resolución General 4.447. Además, establece que los libros, impresos y documentos que superen los controles aduaneros podrán ser entregados bajo la modalidad puerta a puerta sin necesidad de realizar la declaración mediante el Sistema de Declaración Aduanera (CDS).
Con esta medida, el Gobierno continúa avanzando en la modernización de los procedimientos aduaneros y en la simplificación del comercio internacional, promoviendo procesos más ágiles, transparentes y eficientes para los usuarios, al tiempo que mantiene los controles necesarios para garantizar la seguridad de las operaciones y facilitar la integración de la Argentina al comercio mundial.