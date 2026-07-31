Caña con ruda: por qué se toma el 1° de agosto y cuál es el origen de esta tradicional costumbre

Caña con ruda: por qué se toma cada 1° de agosto

Cada 1° de agosto, miles de personas en distintas provincias argentinas renuevan una tradición que atraviesa generaciones: tomar caña con ruda en ayunas. La costumbre, especialmente arraigada en el Litoral y el norte del país, combina creencias ancestrales de los pueblos originarios con prácticas populares que se mantienen vigentes hasta la actualidad.

El ritual está asociado al Día de la Pachamama, una celebración dedicada a honrar a la Madre Tierra y agradecer por los frutos recibidos. En ese contexto, la caña con ruda ocupa un lugar central como símbolo de protección, prosperidad y buenos augurios para el nuevo ciclo.

Aunque para muchos representa una creencia espiritual y cultural, otros la mantienen simplemente como una tradición familiar que se repite cada año.

¿Por qué se toma el 1° de agosto?

La costumbre tiene raíces en los pueblos guaraníes y otras comunidades originarias de Sudamérica. Con el paso del tiempo, la práctica se extendió por provincias como Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe, además de Paraguay y el sur de Brasil.

Según la tradición popular, el mes de agosto era considerado uno de los más difíciles del año por las bajas temperaturas, la escasez de alimentos y la aparición de enfermedades. Para afrontar ese período, se comenzó a consumir caña macerada con hojas de ruda, una planta a la que históricamente se le atribuyeron propiedades protectoras.

Con los años, la práctica trascendió su origen y se convirtió en un ritual que simboliza el deseo de alejar las malas energías, atraer la buena fortuna y comenzar agosto con esperanza.

¿Cómo se realiza el ritual?

No existe una única forma de cumplir con la tradición. La versión más difundida indica que la bebida debe tomarse en ayunas durante la mañana del 1° de agosto.

Algunas personas beben tres sorbos, otras siete tragos y hay quienes prefieren tomar un solo vaso pequeño. Las distintas modalidades responden a creencias familiares o regionales, ya que no existe una regla única.

La preparación consiste en caña blanca donde se dejan macerar hojas de ruda macho durante varias semanas o incluso meses antes del inicio de agosto.

Una costumbre que se mantiene generación tras generación

Más allá de las creencias personales, la caña con ruda continúa siendo una de las tradiciones populares más arraigadas del país. En numerosas localidades se organizan encuentros comunitarios, celebraciones vinculadas al Día de la Pachamama y ceremonias en las que vecinos comparten la bebida como parte de un patrimonio cultural transmitido de generación en generación.

Especialistas en patrimonio cultural destacan que estas prácticas forman parte de la identidad de muchas comunidades y constituyen una expresión del vínculo entre la naturaleza, las costumbres y la memoria colectiva.

Si bien a la ruda se le atribuyen diversos usos en la medicina tradicional, no existen evidencias científicas suficientes que respalden que la caña con ruda prevenga enfermedades o produzca los efectos protectores que le asigna la tradición popular. Por ello, el ritual debe entenderse principalmente desde su valor cultural y simbólico.

Los beneficios que la tradición le atribuye a la caña con ruda

A lo largo de los años, la medicina popular y las creencias transmitidas de generación en generación le atribuyeron a la caña con ruda distintos beneficios simbólicos y naturales. Entre los más mencionados figuran:

Alejar las malas energías y atraer la buena suerte para el año que comienza.

Brindar protección frente a enfermedades y dificultades durante el mes de agosto.

Favorecer la salud y la fortaleza del organismo, especialmente durante el invierno.

Ayudar a la digestión y aliviar malestares estomacales, una propiedad que tradicionalmente también se le atribuye a la ruda como planta medicinal.

Promover la prosperidad, el bienestar y la abundancia en el hogar.

Sin embargo, especialistas recuerdan que estos efectos forman parte de las creencias populares y de la medicina tradicional, y que no existen estudios científicos concluyentes que demuestren que la caña con ruda prevenga enfermedades o produzca los beneficios protectores que se le atribuyen. Por ese motivo, el ritual es considerado principalmente una expresión cultural y simbólica.

¿Quiénes no deberían consumir caña con ruda?

Aunque se trate de una tradición muy difundida, la ruda contiene compuestos que pueden resultar tóxicos si se consumen en exceso. Por esa razón, se recomienda evitar su ingesta en algunos casos, especialmente en:

- Mujeres embarazadas, ya que la ruda se ha asociado históricamente con efectos que pueden estimular contracciones uterinas.

- Mujeres en período de lactancia.

- Niños.

- Personas con enfermedades hepáticas o renales.

- Quienes estén bajo tratamiento con medicamentos sin consultar previamente con un profesional de la salud.

Consumida en grandes cantidades, la ruda puede provocar efectos adversos como irritación gastrointestinal, vómitos o mareos. Por eso, quienes mantienen la tradición suelen ingerir solo una pequeña cantidad de la preparación.