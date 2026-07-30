Boca clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer por penales a O´Higgins

Boca clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de imponerse por penales ante O´Higgins, tras caer 1-0 en los 90 minutos. El Xeneize avanzó de ronda y ahora enfrentará a Recoleta FC.
Boca clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana en una noche cargada de tensión en Chile. El equipo argentino perdió 1-0 frente a O´Higgins durante el tiempo reglamentario en el estadio El Teniente, pero logró sostener la serie y terminó imponiéndose en la definición por penales para mantenerse con vida en el certamen continental.
El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena debió afrontar un partido complejo desde el inicio. El estado del campo de juego, muy húmedo y rápido, condicionó el desarrollo del encuentro y favoreció un trámite intenso, con muchas imprecisiones y constantes resbalones de ambos equipos.
O´Higgins aprovechó esas condiciones para ejercer una presión alta sobre la salida de Boca y generar las primeras situaciones de peligro. Faúndez, González y Sarrafiore tuvieron oportunidades para abrir el marcador, aunque el conjunto argentino logró sostener el empate durante la primera etapa.
Boca mejoró, pero O´Higgins encontró el gol
En el equipo argentino, Leandro Paredes y el juvenil Tomás Aranda fueron los jugadores más lúcidos con la pelota. Aranda intentó desequilibrar por la banda izquierda buscando permanentemente a Lautaro Blanco, aunque el Xeneize tuvo dificultades para generar situaciones claras de gol.
Durante el segundo tiempo, Boca consiguió adelantarse algunos metros gracias al desgaste físico del conjunto chileno, que ya no pudo sostener la intensidad de la presión ejercida en la primera mitad. Sin embargo, el equipo argentino continuó dependiendo de acciones individuales para inquietar al arquero rival.
El gol llegó a los 27 minutos del complemento. Tras un lateral lanzado al área, Nicolás Figal intentó despejar de cabeza, pero dejó la pelota servida para Francisco González, quien sacó un potente remate que venció a Álvaro Montero y estableció el 1-0 para O´Higgins.
GOL DE O'HIGGINS Y SERIE IGUALADA Francisco González puso el 1-0 para el Celeste sobre Boca en Rancagua. El global está 1-1. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #Sudamericana pic.twitter.com/6sYxuZi7oZ— DSPORTS (@DSports) July 31, 2026
El Xeneize resistió y forzó la definición
Después del tanto, el conjunto chileno buscó ampliar la ventaja para definir la serie en el tiempo reglamentario. Boca respondió con un remate de Flores que se estrelló en el travesaño y con dos intentos de Tomás Aranda que encontraron una buena respuesta del arquero local.
Ya en tiempo de descuento, Leandro Paredes envió un centro al área que Ayrton Costa conectó de cabeza, aunque el balón se fue apenas desviado y el empate nunca llegó.
Con el pitazo final del árbitro colombiano Wilmar Roldán, la clasificación debió resolverse desde los doce pasos. Allí apareció la fortaleza del conjunto argentino para quedarse con el boleto a la siguiente instancia.
La clasificación llegó desde los doce pasos
En la tanda de penales, Boca aprovechó los errores de O´Higgins. Thiago Vecino falló el tercer remate para el conjunto chileno y luego Álvaro Montero contuvo el disparo de Luis Pavéz, inclinando la balanza en favor del equipo argentino.
El suspenso se mantuvo cuando Tomás Aranda intentó asegurar la clasificación con una definición picada que el arquero logró contener. Luego, Brizuela convirtió para O´Higgins y mantuvo con vida a los locales.
La responsabilidad final quedó en los pies de Lautaro Blanco, quien ejecutó con precisión y selló la clasificación del Xeneize a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la próxima instancia, Boca se medirá con Recoleta FC con el objetivo de seguir avanzando en el torneo continental y recuperar protagonismo tras un semestre que comenzó con dificultades.