Recreativo afrontará el Argentino de Clubes con un plantel formado en casa y mucha ilusión

La Recreativo Argentino de Clubes será uno de los protagonistas del Campeonato Argentino de Clubes de hockey sobre patines, que comenzará el próximo lunes en Buenos Aires y reunirá a los mejores equipos del país. El conjunto paranaense volverá a medirse con rivales de San Juan, Mendoza y Buenos Aires, las principales potencias de la disciplina, en una nueva experiencia nacional que representa el premio al trabajo sostenido del club.

En diálogo con Elonce, el coordinador de hockey sobre patines de Recreativo, Humberto Berta, repasó la actualidad de la institución, el crecimiento de la disciplina y el desafío que asumirá el plantel en el certamen nacional.

Con más de cuatro décadas ligado al hockey sobre patines, Berta recordó sus inicios en el deporte y su extensa trayectoria como entrenador. "Me inicié en el 79 en Rowing. Ahí volvió el hockey de Paraná. Jugamos cuatro años en Rowing y después nos fuimos a Recreativo en el 86, hasta el día de hoy", relató.

Una vida dedicada al hockey

El histórico referente explicó que dirigió durante más de 30 años en Recreativo y que muchos de los jugadores que hoy integran el plantel superior comenzaron bajo su conducción. "Todos arrancaron conmigo cuando eran chicos", recordó.

Aunque ya no ocupa el banco de suplentes, aseguró que disfruta esta etapa desde otro lugar. "Ya soy uno más del grupo. Les digo a los chicos que mi etapa como técnico ya pasó y ahora me toca disfrutarlo desde otro lado", expresó.

Para Berta, observar el crecimiento de aquellos niños que hoy representan al club en torneos nacionales constituye uno de los mayores orgullos de su carrera deportiva.

Un club que sigue creciendo

El dirigente resaltó el crecimiento que experimentó el hockey sobre patines en Recreativo durante los últimos años

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"Cuando dejé de dirigir, en 2018, había muy poco femenino. Hoy tenemos entre 50 y 60 chicas en todas las categorías", explicó.

También destacó la reciente actuación del equipo infantil femenino en el Campeonato Argentino disputado en Mendoza.

"Vinieron hace unos días de Mendoza y salieron octavas entre 36 equipos. De los cinco equipos de Paraná, Recreativo fue el único que clasificó a la Copa de Oro", valoró.

Berta sostuvo que la participación en competencias nacionales es una parte fundamental del proceso formativo.

"Siempre decimos que hay que viajar y competir. Hay que medirse con San Juan, Mendoza y Buenos Aires. Es lo que venimos haciendo desde siempre", afirmó.

El esfuerzo para competir

El coordinador también hizo referencia al sacrificio económico que implica participar en este tipo de campeonatos.

"Cada jugador se paga todo. La subcomisión ayuda con algunos pesos, pero es todo a pulmón. Son chicos grandes, muchos trabajan y hacen un esfuerzo enorme para viajar", señaló.

En ese sentido, remarcó que el plantel superior representa un ejemplo para las categorías formativas.

"La primera es el modelo a seguir para todos los chicos del club", manifestó.

Asimismo, destacó el acompañamiento de las familias y de quienes integran las distintas subcomisiones, un respaldo que consideró indispensable para sostener el crecimiento de la actividad.

El desafío de crecer con infraestructura

Durante la entrevista, Berta también planteó una de las principales dificultades que enfrenta el hockey sobre patines en Entre Ríos: la falta de infraestructura.

"En San Juan hay 22 canchas techadas. Mendoza tiene ocho o diez. Buenos Aires tiene cinco o seis. Acá no tenemos ninguna", comparó.

Según explicó, contar con escenarios cubiertos permitiría mejorar considerablemente la preparación de los equipos y favorecería el desarrollo de la disciplina.

No obstante, destacó el crecimiento institucional del hockey entrerriano y el trabajo que realiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines para impulsar la actividad tanto en Paraná como en otras ciudades de la provincia.

El Argentino de Clubes

Recreativo viajará este domingo rumbo a Buenos Aires y debutará el lunes. Compartirá la zona con Hispano de San Juan, IMPSA de Mendoza y GEBA de Buenos Aires.

El sistema de competencia establece que los dos mejores equipos del grupo avanzarán a la siguiente instancia.

Sobre las posibilidades del conjunto paranaense, Berta prefirió mantener los pies sobre la tierra.

"Yo les digo a los chicos que vamos a jugar a nuestro nivel. GEBA es un partido jugable y con el equipo mendocino también podemos competir. Con Hispano sabemos que es otra realidad. No hay que engañarse. Lo importante es ir, competir y seguir creciendo", expresó.

Hockey sobre patines: Recreativo está listo para el Argentino de clubes

Además, explicó que el certamen servirá como preparación para los compromisos que Recreativo afrontará luego en la competencia nacional, donde tendrá como próximos rivales a Atlético Argentino y Unión de Villa Krause.

"Este campeonato nos sirve mucho de base y de fogueo. Competir con los mejores siempre ayuda a seguir creciendo", concluyó.