El paranaense Mariano Werner ganó en La Plata y es el nuevo líder del campeonato del TC Pick Up

El TC Pick Up tuvo a Mariano Werner como gran protagonista en La Plata. El entrerriano ganó de punta a punta con su Foton, logró su segunda victoria de la temporada y pasó a liderar la fase regular del campeonato.
El TC Pick Up volvió a tener como protagonista a Mariano Werner, que consiguió una sólida victoria en la sexta fecha del campeonato disputada en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. El piloto paranaense dominó la competencia de principio a fin con la Foton N°3, sumó su segundo triunfo de la temporada 2026 y se convirtió en el nuevo líder de la fase regular del certamen de las camionetas de la ACTC.
A su vez, el "Zorro" volvió a demostrar un gran rendimiento durante todo el fin de semana y coronó una actuación sin fisuras con una victoria que le permitió alcanzar un nuevo récord personal dentro de la categoría. Con este resultado llegó a 14 triunfos en TC Pick Up, consolidándose como uno de los pilotos más exitosos de la especialidad.
El éxito también representó una jornada histórica para Foton, que logró el 1-2 en el podio gracias al segundo puesto de Gastón Mazzacane. La marca china continúa afianzándose dentro de la categoría y celebró un resultado de enorme importancia en el circuito platense.
Werner tomó la punta del campeonato
El tercer escalón del podio quedó en manos de Hernán Palazzo, quien completó una destacada actuación con su Toyota Hilux. De esta manera, el piloto bonaerense acompañó a los representantes de Foton en la ceremonia de premiación tras una carrera en la que Werner nunca vio comprometido su liderazgo.
Detrás de los tres primeros finalizaron Otto Fritzler, con Ford Ranger, y Agustín Canapino, al mando de una Chevrolet S10. La competitividad volvió a reflejarse en una categoría que presentó varias marcas peleando por los puestos de vanguardia.
El sexto lugar fue para Tobías Martínez (Chevrolet S10), mientras que Facundo Ardusso terminó séptimo con Toyota Hilux. Andrés Jakos ocupó la octava posición, Tomás Abdala concluyó noveno con Ford Ranger y Marco Dianda cerró el lote de los diez mejores también con una Ranger.
Un triunfo que fortalece la candidatura
La victoria le permitió a Mariano Werner asumir el liderazgo de la fase regular cuando el campeonato comienza a ingresar en una etapa decisiva. El piloto de Paraná volvió a capitalizar el potencial de su Foton y sumó puntos fundamentales pensando en la pelea por el título.
Además del valor estadístico que significó alcanzar su 14° triunfo en TC Pick Up, el resultado confirmó el gran presente deportivo del entrerriano, que ya había celebrado anteriormente en esta temporada y ahora se posicionó como el principal referente del campeonato.
Con un funcionamiento sólido, un auto competitivo y la regularidad que mostró en las primeras seis fechas, Werner quedó instalado como uno de los máximos candidatos a pelear por la corona 2026 de TC Pick Up.