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Policiales Investigación

Rescataron a 16 personas de un taller clandestino tras una denuncia por explotación laboral

El establecimiento funcionaba en el barrio porteño de Parque Avellaneda sin habilitación y con la persiana cerrada. Una denuncia permitió iniciar la investigación, que derivó en un allanamiento, la clausura del inmueble y la identificación de siete presuntos responsables.

26 de Julio de 2026
Taller allanado.
Taller allanado.

El establecimiento funcionaba en el barrio porteño de Parque Avellaneda sin habilitación y con la persiana cerrada. Una denuncia permitió iniciar la investigación, que derivó en un allanamiento, la clausura del inmueble y la identificación de siete presuntos responsables.

El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina rescató a 16 personas que presuntamente eran explotadas en un taller textil clandestino del barrio porteño de Parque Avellaneda. Durante el operativo también fueron identificados cinco hombres y dos mujeres que quedaron investigados por trata de personas.

 

La causa comenzó a partir de una denuncia realizada a la Línea 145. Un vecino informó sobre el funcionamiento de una fábrica en la que un grupo de trabajadores era sometido a extensas jornadas bajo la vigilancia permanente de diferentes encargados.

 

 

Las tareas realizadas en el inmueble de la calle Tomás Álvarez de Acevedo al 1800 permitieron establecer que las personas tenían pocos minutos de descanso. Además, desarrollaban sus actividades con la persiana cerrada y expuestas a condiciones que representaban riesgos para su salud.

 

El funcionamiento del establecimiento

 

La investigación determinó que los responsables del taller tenían vínculos familiares y se turnaban para controlar a los empleados durante las jornadas. El establecimiento no contaba con habilitación y los trabajadores tampoco estaban registrados formalmente.

 

Después de reunir los elementos requeridos, se autorizó el allanamiento del inmueble. Los agentes ingresaron al lugar, interrumpieron la actividad y rescataron a las 16 personas, provenientes de Argentina, Bolivia y Paraguay.

 

Detenidos tras el allanamiento.
Detenidos tras el allanamiento.

 

En el procedimiento fueron secuestrados siete teléfonos celulares, 30 máquinas de coser, una mesa utilizada para cortar telas y documentación considerada relevante. El material será analizado para determinar cómo funcionaba la organización y establecer las responsabilidades de cada investigado.

 

Clausura y asistencia a las víctimas

 

Durante el allanamiento también fue detenido un hombre sobre quien pesaba un pedido de captura por una causa relacionada con la falsificación de moneda extranjera. Su situación es independiente de la investigación principal por presunta explotación laboral.

 

 

Luego del operativo, las autoridades porteñas clausuraron el taller y suspendieron por completo su funcionamiento. Las personas rescatadas quedaron bajo la asistencia de los equipos especializados encargados de brindar contención a víctimas de trata.

 

Los siete investigados son mayores de edad y quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la causa. Las actuaciones deberán determinar el grado de participación de cada uno y las condiciones laborales a las que eran sometidos los trabajadores.

Temas:

Taller explotación Buenos Aires
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