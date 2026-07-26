Las exportaciones de la agroindustria aumentaron más de un 17% en el primer semestre

La agroindustria argentina exportó USD 26.978 millones durante el primer semestre de 2026 y registró un incremento del 17,3% frente al mismo período del año anterior. La mejora representó USD 3.984 millones adicionales en ventas al exterior.

El desempeño positivo también se mantuvo durante junio, cuando los diferentes complejos agroindustriales acumularon exportaciones por USD 4.939 millones. La cifra superó en USD 733 millones el resultado obtenido durante el mismo mes de 2025, según informó el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

En términos porcentuales, las operaciones de junio avanzaron un 17,4% interanual, una variación similar a la acumulada durante los primeros seis meses del año. El resultado confirmó la continuidad del crecimiento que el sector venía mostrando en los meses anteriores.

Los complejos que impulsaron el crecimiento

El complejo girasolero fue uno de los principales motores de la mejora registrada por la agroindustria. Además de realizar una contribución significativa al aumento del valor exportado, sus ventas externas crecieron un 128,5% frente al primer semestre de 2025.

La cadena integrada por la carne y el cuero vacuno también tuvo una participación relevante en la suba, junto con el complejo triguero. Estos tres sectores fueron los que más aportaron en términos económicos al crecimiento general de las exportaciones.

Al analizar las variaciones porcentuales, el complejo porcino encabezó la expansión con un aumento del 130%. Detrás se ubicaron el girasol, con el mencionado 128,5%; las legumbres, con un 118%; y el sector algodonero, que avanzó un 85%.

Los sectores que registraron caídas

El comportamiento positivo no alcanzó a todos los complejos que forman parte de la agroindustria. La actividad avícola presentó el retroceso más pronunciado del período, con una disminución interanual del 38% en el valor de sus exportaciones.

También se contrajeron las ventas externas del complejo arrocero, que bajaron un 21%, y del sector manisero, con una reducción del 3%. Esos resultados amortiguaron parcialmente el incremento generado por las cadenas que mostraron mayor dinamismo.

Pese a esas bajas, el balance del primer semestre se mantuvo ampliamente favorable para el sector agroindustrial. Los USD 26.978 millones exportados reflejaron una mejora tanto en el acumulado anual como en la comparación específica de junio, aunque con diferencias importantes entre las distintas actividades.