Temporal en Concordia: productor de arándanos estimó pérdidas por $300 millones

El fuerte temporal en Concordia dejó importantes pérdidas en la producción de arándanos y afectó tanto la fruta como la infraestructura de las quintas. Diego Cantallops, productor de la zona, estimó que solo en su establecimiento los daños ascienden a unos $300 millones, luego de que los fuertes vientos destruyeran parte de las estructuras de protección de los cultivos.

En diálogo con Moviendo el Avispero por Elonce Radio & Stream FM 98.7, explicó que en su caso la pérdida de fruta para esta campaña rondará entre el 10% y el 15%, aunque aclaró que otros establecimientos sufrieron consecuencias aún mayores. "A nosotros nos afectó toda la infraestructura de malla antigranizo. No tuvimos tanta pérdida de fruta porque teníamos variedades tardías, pero las pérdidas en otros productores han sido también muy importantes", señaló.

El productor indicó que el mayor impacto se produjo sobre las cinco hectáreas cubiertas con mallas antigranizo, que fueron derribadas por la fuerza del viento junto con postes y alambres.

Infraestructura destruida y una recuperación que demandará inversiones

Cantallops explicó que las estructuras dañadas deberán reconstruirse prácticamente desde cero. "Perdimos cinco hectáreas de malla antigranizo. El viento embolsó la cobertura e hizo que volteara malla, palos y alambre. Es pérdida completa, no hay forma de volver a levantarlo. Hay que desarmar y volver a armar", detalló.

Consultado sobre el monto de las pérdidas, reconoció que aún no realizaron una evaluación definitiva. "No queremos ni siquiera sacar las cuentas, porque las pérdidas en infraestructura fueron totales. También hay plantas quebradas, lastimadas y la fruta que no vamos a cosechar. Andan rondando unos 300 millones de pesos aproximadamente", afirmó.

El empresario aclaró que esa cifra corresponde únicamente a su establecimiento y refleja el impacto económico que dejó el fenómeno meteorológico en pocos minutos.

"Es una desazón", expresó el productor

Cantallops admitió que el golpe emocional acompaña al económico. "Es una desazón, una amargura, porque es el trabajo y el esfuerzo de una cantidad de gente", manifestó.

A pesar de ello, aseguró que el sector buscará recuperarse con optimismo. "Sobre la naturaleza no podemos hacer nada. Tenemos que tratar de ser optimistas para los próximos años e ir recuperándonos con lo que podamos obtener de ganancias", sostuvo.

Para reconstruir la infraestructura dañada, anticipó que será necesario recurrir al financiamiento. "Vamos a tratar de obtener algunos aportes a través de créditos, endeudándonos a futuro para poder solucionar este problema. Vamos a desarmar todo y, cuando tengamos recursos, volveremos de a poco a levantarlo", indicó.

Una economía regional que ya atravesaba dificultades

El productor señaló que el temporal encontró al sector en un momento delicado. "La situación es bastante frágil. Está retraído el consumo y la gente tiene poco dinero para comprar. Por otro lado, tenemos costos relativamente altos que nos impiden salir a competir en el mercado exportador", explicó.

En ese contexto, destacó que agregar valor a la producción se convirtió en una herramienta clave para sostener la actividad. Además de comercializar fruta fresca, la empresa produce arándanos congelados y una línea propia de mermeladas.

"Agregar valor es fundamental. También trabajamos con congelados y buscamos desarrollar otros productos para ampliar las posibilidades de comercialización", remarcó.

Una actividad clave para el empleo en Concordia

Cantallops recordó que la producción de arándanos constituye una actividad estratégica para Concordia y complementa el trabajo que genera la citricultura.

TEMPORAL EN CONCORDIA: PÉRDIDAS POR $300 MILLONES EN QUINTAS DE ARÁNDANOS

Según explicó, aproximadamente 12.000 cosechadores participan cada temporada en la recolección de arándanos, una tarea que comienza cuando finaliza la cosecha de citrus y permite dar continuidad al empleo rural.

En cuanto al destino de la producción, precisó que alrededor del 50% se exporta, mientras que el 30% abastece al mercado interno, cuyo consumo continúa creciendo. El resto se destina principalmente a la industria del congelado y la elaboración de productos derivados.