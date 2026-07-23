El Gobierno provincial amplía el uso del Expediente Electrónico en la administración pública.

El Ministerio de Gobierno y Trabajo comenzó a implementar el Expediente Electrónico. Tras un período de transición de 15 días, los trámites alcanzados deberán realizarse exclusivamente de manera digital.
El Ministerio de Gobierno y Trabajo comenzó a implementar el Expediente Electrónico. Tras un período de transición de 15 días, los trámites alcanzados deberán realizarse exclusivamente de manera digital.
La implementación fue formalizada por la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, mediante la Resolución Nº 77/26. La medida es el resultado de un trabajo conjunto entre los equipos técnicos de ambas áreas, que durante los últimos meses relevaron procesos, validaron circuitos administrativos y configuraron trámites para garantizar una implementación ordenada y eficiente.
Con esta incorporación, el Ministerio de Gobierno y Trabajo se suma a la estrategia provincial de transformación digital que impulsa el Gobierno de Entre Ríos para modernizar la administración pública.
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, afirmó que "la transformación digital es una política de Estado impulsada por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio para construir una administración más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía. Cada organismo que incorpora el Expediente Electrónico representa un paso más hacia un Estado moderno, que aprovecha la tecnología para brindar mejores respuestas".
Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, señaló: "Esta implementación es el resultado de un trabajo serio y coordinado entre los equipos del Ministerio y de la Secretaría de Modernización. A partir de ahora iniciamos una nueva etapa, en la que los procesos administrativos serán más eficientes, con mejores herramientas para la gestión y mayor capacidad de respuesta. Es un cambio que requiere el compromiso de todos y que fortalecerá el funcionamiento del Estado".
A su turno, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, destacó que "la incorporación del Ministerio de Gobierno y Trabajo al sistema GDE representa un nuevo avance en el proceso de modernización del Estado entrerriano. No se trata solamente de reemplazar el papel, sino de consolidar una administración más ágil, transparente y con procesos trazables que mejoren tanto el trabajo de los equipos como la respuesta a la ciudadanía".
La resolución incorpora tanto trámites administrativos de uso transversal, ya implementados en otras jurisdicciones provinciales, como procedimientos específicos del Ministerio de Gobierno y Trabajo, previamente analizados y adaptados para su gestión digital.
Durante los próximos 15 días convivirán la tramitación en papel y la electrónica, con acompañamiento permanente a las áreas involucradas para facilitar la transición.
Con esta incorporación, la Provincia continúa ampliando el alcance del sistema GDE, que ya cuenta con más de 4.100 usuarios registrados, más de 192.000 documentos oficiales generados y cerca de 9.500 expedientes electrónicos iniciados.
La iniciativa forma parte de la política de transformación digital que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos para modernizar la gestión pública y brindar servicios cada vez más eficientes, seguros y transparentes.