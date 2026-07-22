Reforma previsional en Entre Ríos: Bahillo advirtió sobre "grises" en el proyecto de ley

La reforma previsional volvió a centrar el debate legislativo durante el tratamiento del proyecto en las comisiones de la Cámara de Diputados. En ese marco, el diputado provincial de Más para Entre Ríos, Juan José Bahillo, expresó preocupación por algunos aspectos de la iniciativa que, según sostuvo, presentan ambigüedades y podrían generar incertidumbre para los trabajadores que actualmente tramitan su jubilación.

El legislador señaló que la interpretación predominante es que quienes iniciaron su expediente antes de la eventual sanción de la nueva ley deberían continuar bajo el régimen vigente. "Nosotros entendemos que va con la ley actual. Cuando se inició el trámite, se inicia bajo la legislación vigente y que, en caso de sancionarse una nueva ley, ya sería para las nuevas jubilaciones que las nuevas solicitudes que ingresen a partir de la promulgación de la ley", afirmó.

No obstante, aclaró que existen artículos cuya redacción todavía genera dudas. En particular, mencionó los artículos 6 y 11 del proyecto, que otorgan facultades al Poder Ejecutivo para modificar determinados aportes y contribuciones. Según indicó, el texto no deja suficientemente claro si esas atribuciones alcanzarían únicamente a los futuros beneficiarios o también a quienes ya iniciaron sus trámites jubilatorios.

Juan José Bahillo, diputado provincial. Foto: Elonce.

Reclaman una redacción más precisa

Bahillo explicó que ese punto será planteado ante las autoridades de la Caja de Jubilaciones con el objetivo de obtener precisiones. "Lo que he escuchado por los medios, no directamente de boca de él, pero él ha declarado que los trámites que ya están iniciados la Caja de Jubilaciones siguen su curso bajo la legislación actual, no cambiaría el régimen si cambiara la ley", sostuvo.

Sin embargo, insistió en que la ley debería despejar cualquier posibilidad de interpretaciones distintas. "Creo que ahí se debería usar una técnica legislativa, que muchas veces lo hablamos acá en la Legislatura, que en término de redacción lo que abunda no daña. Debería ser taxativa la redacción a partir de cuándo o a partir de qué trámites en caso de aprobarse la ley solo alcance la nueva legislación".

El diputado consideró que establecer claramente el alcance temporal de la norma evitaría futuros conflictos judiciales y otorgaría mayor seguridad jurídica a quienes están próximos a jubilarse.

Foto: Elonce.

Cambios previstos y dudas sobre su aplicación

Durante la entrevista también hizo referencia a una de las modificaciones incluidas en el proyecto: la eliminación del mecanismo conocido como "3 por 1", que permitía compensar años excedentes de aportes con los años de edad requeridos para acceder al beneficio previsional.

"El 3 por 1 se suprime, que existía anteriormente, que cuando a uno le sobraban años de aporte y le faltaban de edad, podía intercambiar años de aporte por edad", explicó.

En ese contexto, Bahillo reiteró cuál considera que debería ser el criterio de aplicación de la futura norma. "Uno entiende que los trámites iniciados a partir del primero de agosto irán, lamentablemente, bajo la nueva legislación. Todos aquellos que se inicien antes de la vigencia de la nueva legislación deberán ir por la anterior legislación".

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Críticas al tratamiento legislativo

El legislador también cuestionó el ritmo que el oficialismo pretende imprimir al debate parlamentario. Según indicó, el proyecto sería analizado durante dos jornadas en comisión y luego avanzaría rápidamente hacia el recinto para obtener la sanción definitiva.

"Nosotros lamentamos esta decisión del oficialismo. Es la ley más importante que se ha trabajado los últimos 20 años en la provincia y la decisión del oficialismo es tratarla hoy y mañana en comisiones", expresó.

Además, explicó que el cronograma parlamentario permitiría que el dictamen ingrese formalmente la próxima semana y sea tratado en la sesión del jueves, posibilidad que consideró altamente probable debido a la mayoría con la que cuenta el oficialismo en la Cámara de Diputados.

Foto: Elonce.

Advierten sobre posibles litigios

Bahillo sostuvo que la Cámara de Diputados debería ejercer plenamente su función revisora y corregir aquellas cuestiones que puedan generar problemas de interpretación.

"Lo que no se aclara ahora va a terminar la Justicia con dilación de los tiempos, con incertidumbre, con angustia y con más costo para el Estado, seguramente", afirmó.

También cuestionó que el oficialismo haya anticipado que aceptará muy pocas modificaciones al proyecto proveniente del Senado. "El oficialismo ha tomado la decisión de prácticamente, salvo alguna cuestión muy grosera, así lo han dicho, no van a aceptar modificaciones".