Cuándo cobro en ANSES: quiénes reciben sus haberes este jueves 23 de julio

Cuándo cobro ANSES es una de las consultas más frecuentes entre los beneficiarios. Este jueves 23 de julio continúa el calendario de pagos con depósitos para jubilados, titulares de la Asignación por Embarazo, Prestación por Desempleo y otras prestaciones actualizadas con el aumento del 2,15%.
Cuándo cobro ANSES vuelve a ser la consulta de miles de beneficiarios este jueves 23 de julio, jornada en la que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará con el calendario de pagos correspondiente al mes de julio. En esta fecha cobrarán jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, además de titulares de la Asignación por Embarazo y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otras prestaciones.
Los pagos se efectuarán con el incremento del 2,15% dispuesto por la fórmula de movilidad vigente. Además, quienes perciben la jubilación mínima y los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas continuarán recibiendo el refuerzo extraordinario de 70.000 pesos, destinado a complementar los ingresos del mes.
El cronograma se desarrolla según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y se extenderá durante los próximos días hasta completar el pago de todas las prestaciones previstas para julio.
Quiénes cobran este jueves 23 de julio
De acuerdo con el calendario difundido por ANSES, este jueves percibirán sus haberes los siguientes beneficiarios:
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo: documentos terminados en 0 y 1.
Asignación por Embarazo: titulares con DNI finalizados en 8.
Prestación por Desempleo: beneficiarios con documentos terminados en 2 y 3.
Los depósitos se acreditan en las cuentas bancarias habituales y pueden consultarse a través de los canales oficiales de ANSES o mediante la aplicación Mi ANSES.
Cómo continúa el calendario de pagos
El cronograma de julio seguirá en los próximos días para quienes aún no percibieron sus haberes.
En el caso de las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, el calendario continuará de la siguiente manera:
DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio.
DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio.
DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio.
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio.
Por su parte, la Asignación por Embarazo finalizará el cronograma con los documentos terminados en 9, que cobrarán el 24 de julio.
Respecto de la Prestación por Desempleo, los pagos continuarán con el siguiente esquema:
DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio.
DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio.
DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.
Montos actualizados con el aumento de julio
Durante julio, todas las prestaciones alcanzadas por la movilidad previsional se liquidan con una actualización del 2,15%, que elevó los valores de las principales asignaciones y beneficios que administra ANSES.
Entre los montos vigentes se destacan:
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo: $148.049.
AUH Zona I: $192.464.
Asignación Familiar por Hijo: desde $74.033.
Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041.
Asignación por Nacimiento: $86.295.
Asignación por Adopción: $515.930.
Asignación por Matrimonio: $129.209.
Ayuda Escolar Anual: $55.672.
Asimismo, las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción continuarán abonándose para todas las terminaciones de DNI entre el 13 de julio y el 11 de agosto, mientras que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas seguirán disponibles para todos los beneficiarios hasta el 11 de agosto.