Caputo presentará Inocencia Fiscal II para modificar el régimen simplificado de Ganancias

El proyecto Inocencia Fiscal II será presentado este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de modificar el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La iniciativa será enviada al Congreso y apunta a flexibilizar el esquema vigente, luego de los cuestionamientos formulados por profesionales en ciencias económicas.

La propuesta busca introducir modificaciones sobre la ley aprobada a comienzos de este año, que reformó el Régimen Penal Tributario y creó un sistema simplificado para la liquidación del Impuesto a las Ganancias.

Entre otras medidas, esa normativa permitió utilizar ahorros de hasta 100 millones de pesos sin sanciones fiscales para determinados contribuyentes, siempre que no superaran ingresos anuales por 1.000 millones de pesos ni un patrimonio de 10.000 millones de pesos.

Los principales cambios que propone el Gobierno

El eje central del nuevo proyecto consiste en corregir aspectos del régimen que generaron preocupación entre los contadores, principalmente por el riesgo de perder los beneficios ante diferencias detectadas por ARCA en las declaraciones juradas.

Para responder a esos planteos, el Ejecutivo propondrá eliminar los topes actualmente establecidos y habilitar que los contribuyentes puedan rectificar sus declaraciones para corregir inconsistencias sin quedar automáticamente excluidos del régimen.

De esta manera, quienes regularicen su situación podrán conservar los beneficios previstos por la normativa.

Además, el proyecto establece que hasta el 31 de diciembre de 2027 los fondos alcanzados por la denominada presunción de exactitud mantendrán un tratamiento especial.

Más previsibilidad para los contribuyentes

Otro de los cambios previstos apunta a limitar las facultades de fiscalización de ARCA dentro del régimen simplificado.

Según el texto que será presentado, el organismo recaudador solo podrá cuestionar una declaración jurada cuando demuestre, mediante información objetiva, la existencia de diferencias relevantes.

La iniciativa también contempla la exención de determinadas multas para aquellos contribuyentes que hayan regularizado previamente ajustes en Ganancias o IVA y adhieran al régimen simplificado.

Con estos cambios, el Gobierno busca brindar mayor seguridad jurídica y previsibilidad a quienes opten por este esquema.

Qué establece la legislación vigente

La ley aprobada este año ya había incorporado modificaciones significativas al Régimen Penal Tributario. Entre ellas, elevó considerablemente los montos mínimos para configurar delitos de evasión fiscal.

En el caso de la evasión simple, el umbral pasó de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que para la evasión agravada aumentó de 15 millones a 1.000 millones de pesos.

Asimismo, se actualizaron los valores vinculados con otras conductas, como el uso de facturación apócrifa, la apropiación indebida de impuestos retenidos y el aprovechamiento irregular de beneficios fiscales.

La normativa también mantiene la posibilidad de que ARCA no impulse denuncias penales cuando el contribuyente regularice su situación antes del inicio de una causa judicial o cancele la deuda dentro de los plazos establecidos.

Quiénes podrán acceder al régimen

El régimen simplificado está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la Argentina.

Para adherir, los contribuyentes deberán haber registrado durante los últimos tres ejercicios fiscales ingresos de hasta 1.000 millones de pesos, un patrimonio máximo de 10.000 millones de pesos y no estar categorizados por ARCA como grandes contribuyentes nacionales.

Además, la reforma vigente redujo de cinco a tres años el plazo de fiscalización para reclamar tributos omitidos, aplicar sanciones o promover denuncias relacionadas con operaciones no declaradas.

La prórroga de Ganancias y el reclamo profesional

La presentación de Inocencia Fiscal II se produce pocos días después de que el Gobierno nacional resolviera extender hasta el 27 de agosto el plazo para presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2025.

No obstante, se mantuvo para el 27 de julio el vencimiento del pago del impuesto y se reprogramó para septiembre el primer anticipo.

La decisión fue adoptada luego de reuniones entre el Ministerio de Economía, ARCA y los consejos profesionales de ciencias económicas, cuyos representantes venían reclamando mayores plazos y modificaciones al régimen simplificado debido a las dificultades operativas detectadas y al riesgo de que los contribuyentes perdieran beneficios por errores formales.