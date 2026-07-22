Lionel Scaloni volvió a emocionarse y dejó una promesa: “Seguiremos dando batalla”

Lionel Scaloni regresó a Pujato después de la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y recibió una afectuosa bienvenida. Un grupo de vecinos lo esperó al grito de “Leo no se va”, expresión que emocionó al director técnico.

El entrenador descendió de su vehículo para agradecer las muestras de cariño y habló sobre el resultado de la final ante España. “No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Seguiremos dando batalla”, expresó entre lágrimas.

La derrota todavía estaba presente en sus palabras y en la reacción que tuvo frente a los habitantes de su localidad natal. “Estos días son dolorosos y complicados”, reconoció, aunque también remarcó que el equipo terminó el certamen con la tranquilidad de haber entregado todo.

Lionel Scaloni valoró la actuación del equipo

Lionel Scaloni sostuvo que el plantel quedó conforme con el esfuerzo realizado a lo largo de la competencia. “Estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y otras, no. Hay que reconocer que España jugó mejor. Eso nos hace mejores”, manifestó.

El técnico también destacó la identidad construida por el seleccionado y la actitud mostrada en los momentos adversos. “La sensación es siempre la misma, que se lucha hasta el final cuando las cosas no salen”, señaló durante su contacto con los medios.

"Hasta diciembre estoy. Seguiremos dando batalla”: Scaloni lloró al llegar a su casa de Pujato mientras los vecinos gritaban “Leo no se va”. pic.twitter.com/ZRDeOu551k — TN - Todo Noticias (@todonoticias) July 21, 2026

En esa línea, reconoció la superioridad del rival, pero valoró la resistencia del conjunto argentino. “Como argentinos tenemos que saber que el rival juega y puede ser superior, pero que así y todo le pusimos las cosas difíciles”, agregó.

Qué dijo sobre su futuro en la Selección

Otro de los aspectos destacados por Lionel Scaloni fue el vínculo generado entre el equipo y los hinchas. “No se ganó la copa, pero se consiguió la unión de todos”, afirmó antes de mencionar el ejemplo que representa el plantel para los más chicos.

El entrenador también volvió a ser consultado por su continuidad al frente del combinado nacional. Explicó que después de una competencia de esta magnitud es normal replantearse algunas cuestiones, aunque confirmó que permanecerá en el cargo, al menos, hasta diciembre.

“Eso va más allá de si estoy yo o no. Hasta diciembre estamos acá”, indicó Lionel Scaloni. Si bien no garantizó su permanencia a largo plazo, su frase “Seguiremos dando batalla” dejó una señal de compromiso con los próximos desafíos de la Selección Argentina.