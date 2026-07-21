Mercado de pases extendido: los cinco grandes aceleran las últimas negociaciones y contrataciones

Con la extensión del mercado de pases hasta el 31 de julio para inscribir futbolistas, River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo intensificaron las incorporaciones y las salidas para afrontar la segunda parte de la temporada 2026.
El mercado de pases del fútbol argentino ingresó en su tramo decisivo luego de que se extendiera el plazo para inscribir jugadores hasta el próximo 31 de julio a las 18. La medida, que será oficializada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), otorgó diez días adicionales a los clubes de Primera División para cerrar negociaciones y confeccionar la lista de buena fe para la segunda etapa de la temporada 2026.
Según se informó, los equipos deberán registrar en el Sistema COMET a todos los futbolistas profesionales que integrarán sus planteles hasta las 23.59 del miércoles 22 de julio. Además, aquellos clubes que transfieran jugadores al exterior entre el cierre del mercado y el 2 de septiembre dispondrán de un plazo extraordinario para incorporar reemplazos hasta esa última fecha.
River fue el protagonista del mercado
River volvió a ubicarse como uno de los grandes animadores del mercado de pases. El conjunto de Núñez avanzó con una profunda renovación del plantel, con alrededor de 15 futbolistas que dejaron de ser tenidos en cuenta y buscan continuidad en otros equipos.
En materia de incorporaciones, el gran golpe fue la llegada del defensor Nicolás Otamendi, quien arribó con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Benfica. También regresaron dos delanteros con pasado exitoso en el club: Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.
A esas incorporaciones se sumaron el mediocampista Mauro Arambarri y el lateral Giovani González. Además, River continuó negociando por Ángel Correa, cada vez más cerca de concretar su llegada, mientras que Thiago Almada siguió siendo otro de los nombres apuntados por la dirigencia.
Boca apostó por pocos refuerzos
Boca mantuvo un mercado más moderado y hasta el momento concretó tres incorporaciones: el regreso del colombiano Sebastián Villa, la llegada del arquero Álvaro Montero y del lateral uruguayo Leandro Lozano.
En contrapartida, el club sufrió varias bajas importantes. Edinson Cavani rescindió su contrato, Nicolás Orsini quedó en libertad de acción y Agustín Martegani fue cedido a préstamo por un año a Independiente Medellín de Colombia, con cargo y opción de compra por la totalidad de su ficha.
Independiente, Racing y San Lorenzo también se movieron
Independiente incorporó al experimentado Maximiliano Meza, quien llegó libre desde River, además de promover a ocho futbolistas surgidos de la reserva para integrar el plantel profesional.
En cuanto a las salidas, Nicolás Freire y Milton Valenzuela quedaron libres, Federico Mancuello rescindió su contrato de común acuerdo e Ignacio Malcorra continuará su carrera en Unión.
Racing también reforzó su plantel con cuatro incorporaciones. Llegaron Ulises Ortegoza, procedente de Talleres; el lateral uruguayo Alfonso Espino, tras su paso por Rayo Vallecano; Matías Kranevitter, en condición de libre; y el delantero Lautaro Díaz.
La Academia, además, registró las salidas de Gabriel Rojas, transferido al Cruzeiro de Brasil, Franco Pardo, quien continuará su carrera en Santos Laguna de México, y Bruno Zuculini, que se incorporó a Nacional de Uruguay.
Por su parte, San Lorenzo sumó como refuerzo al volante ofensivo Juan Pablo Álvarez, quien llegó desde Gimnasia de Mendoza con el pase en su poder y firmó contrato hasta diciembre de 2027.
El conjunto azulgrana también sufrió dos bajas sensibles. Luciano Vietto rescindió su vínculo y quedó en libertad de acción, mientras que el defensor Jhohan Romaña fue transferido al León de México.
Con el mercado de pases todavía abierto y la posibilidad de incorporar futbolistas hasta el 31 de julio, los principales clubes del fútbol argentino buscarán cerrar las últimas negociaciones para potenciar sus planteles antes del inicio de la segunda parte de la temporada, publicó NA.