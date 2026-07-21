Abrieron las inscripciones para patín artístico en Club Patronato

REDACCIÓN ELONCE
La disciplina reabrió la inscripción para incorporar nuevos alumnos desde los 4 años. Las clases se dictan los martes y jueves y también están destinadas a quienes quieran retomar la actividad.
El Club Patronato reabrió las inscripciones para las clases de patín artístico, una propuesta destinada a niños desde los 4 años y también a adolescentes y adultos que deseen iniciarse o volver a practicar la disciplina.
En diálogo con Elonce, la instructora Marcela Giménez explicó que las inscripciones se habilitaron luego de la muestra anual realizada antes del receso invernal y convocó a nuevos alumnos para lo que resta de la temporada 2026. "Ahora recibimos nuevos alumnos y alumnas a partir de los 4 años", indicó.
Las clases se desarrollan los martes y jueves de 18 a 19, donde trabajan en conjunto los grupos de nivel inicial y precompetición.
Más de una década formando patinadores
Giménez lleva alrededor de 15 años al frente de la actividad en Patronato y destacó que enseñar los primeros pasos sobre patines es una de las experiencias más gratificantes de su carrera.
"Mi rol de enseñarle a los chicos a dar sus primeros pasos es lo más satisfactorio, porque después uno los va viendo crecer, convertirse en patinadores de competición y triunfar. Es hermoso", expresó.
La entrenadora aseguró que disfruta especialmente de ser parte del proceso formativo de cada alumno.
"Para mí este es el semillero y estoy orgullosa y feliz de eso", remarcó.
Una propuesta para todas las edades
La profesora Malena Garberi, quien desde este año está a cargo del grupo de precompetición, explicó que esa etapa prepara a los alumnos para dar el salto a las competencias.
"Es un poquito más exigente que el nivel inicial, pero siempre transmitiendo la pasión. Como patinadora y entrenadora siento que patinar se vive con el alma y enseñar me encanta", afirmó.
También destacó que las puertas están abiertas para quienes alguna vez practicaron el deporte y desean retomarlo.
"Si hay chicas o chicos que dejaron el patín y quieren volver, están más que bienvenidos. Los vamos a ayudar y enseñar de la manera en que se sientan más cómodos", señaló.
Clases para niños y adultos
Las clases reciben alumnos desde los 4 años, aunque las profesoras señalaron que incluso han acompañado a niños más pequeños que luego continúan su formación.
Además, el equipo de trabajo cuenta con el apoyo de Lara Altamirano, quien acompaña a los alumnos de menor edad durante sus primeras experiencias sobre ruedas.
"Ella es la encargada de acompañar a los más chiquitos cuando todavía no saben patinar. Su ayuda es muy importante para nosotros", destacó Giménez.
Desde el Club Patronato invitaron a todas las personas interesadas a acercarse e incorporarse a la actividad, tanto quienes deseen iniciarse en el patín artístico como aquellos que quieran volver a disfrutar de una disciplina que combina deporte, expresión y recreación.