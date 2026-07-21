Equipo ideal del Mundial: cinco argentinos fueron nominados por la FIFA y los mejores goles

La FIFA abrió la votación para elegir el equipo ideal del Mundial 2026 y cinco futbolistas de la Selección argentina figuran entre los candidatos. Además, dos goles albicelestes compiten por el premio al mejor tanto del torneo.
Equipo ideal del Mundial es una de las votaciones que la FIFA puso en marcha tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona tras vencer a la Argentina. A través de un concurso abierto al público, los fanáticos pueden elegir a los once futbolistas más destacados del certamen y, entre los candidatos, aparecen cinco integrantes de la Selección argentina.
La votación permanecerá habilitada hasta este martes por la noche y permite que los usuarios armen su propia formación utilizando diferentes esquemas tácticos, como 4-4-2, 4-3-3 o 3-4-3. Los futbolistas argentinos compiten con figuras de las principales selecciones del mundo que participaron del campeonato.
Entre los nominados aparecen Lionel Messi, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cristian "Cuti" Romero y Emiliano "Dibu" Martínez, quienes fueron seleccionados por sus actuaciones a lo largo del torneo y ahora buscan integrar el once ideal elegido por los hinchas.
Cinco argentinos entre los mejores del torneo
En la categoría de delanteros, Lionel Messi encabeza las preferencias con el 50,92% de los votos registrados hasta el momento, consolidándose como uno de los máximos favoritos para integrar el equipo ideal del Mundial.
En el mediocampo fue seleccionado Enzo Fernández, quien acumula el 36,47% de los sufragios y compite con algunos de los futbolistas más destacados de la competencia internacional.
La defensa argentina también logró una fuerte presencia con las nominaciones de Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez fue incluido entre los candidatos al premio al mejor arquero del campeonato.
El sistema de votación permite a los usuarios elegir libremente a los once jugadores, por lo que la conformación del equipo dependerá de la preferencia de los aficionados de todo el mundo.
Los rivales de los futbolistas argentinos
En la categoría de arqueros, Emiliano Martínez compite con Vozinha, representante de Cabo Verde; Unai Simón, figura de España; Jordan Pickford, de Inglaterra; y Eloy Room, arquero de Curazao.
Por su parte, Lisandro Martínez y Cristian Romero deberán imponerse frente a defensores de primer nivel como Nuno Mendes (Portugal), Marc Cucurella (España), Virgil van Dijk (Países Bajos), Gabriel Magalhães (Brasil), Dayot Upamecano (Francia) y Pedro Porro (España).
En el mediocampo, Enzo Fernández comparte la nómina con Jude Bellingham (Inglaterra), Michael Olise y Ousmane Dembélé (Francia), Vinícius Júnior (Brasil), Luka Modrić (Croacia), Ismael Saibari (Marruecos), además de Rodri y Lamine Yamal, ambos integrantes de la selección española campeona del mundo.
Mientras tanto, Lionel Messi disputa un lugar en la delantera frente a figuras como Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra), Julián Quiñones (México) y Mikel Oyarzabal (España).
También se elige el mejor gol del Mundial
Además del equipo ideal, la FIFA habilitó otras votaciones para los usuarios que cuenten con un FIFA ID. Entre ellas figura el premio Hyundai Gol del Torneo, que distingue a la mejor conquista del Mundial 2026, publicó La Nación.
La lista final quedó integrada por doce goles seleccionados por la organización y cuenta con dos representantes argentinos: el tanto convertido por Lionel Messi frente a Argelia durante la fase de grupos y el gol de Julián Álvarez frente a Suiza en los cuartos de final.
La votación permanecerá abierta exclusivamente a través del sitio oficial de la FIFA hasta el próximo lunes 27 de julio, cuando se conocerá cuál fue el gol preferido por los fanáticos.
Los dos goles argentinos que buscan el premio
El tanto de Julián Álvarez fue uno de los momentos más destacados del recorrido argentino en el Mundial. El delantero encontró un reducido espacio en el área ante la férrea defensa suiza y sacó un remate que se clavó en el ángulo, permitiendo que la Selección consiguiera la clasificación a las semifinales antes del gol definitivo de Lautaro Martínez.
Por su parte, el gol de Lionel Messi fue convertido en el debut frente a Argelia, encuentro en el que el capitán argentino firmó un triplete histórico y se transformó en el futbolista de mayor edad en marcar tres goles en un mismo partido de una Copa del Mundo.
En esa acción, Messi recibió un pase filtrado de Rodrigo De Paul y sacó un potente remate desde fuera del área que se metió en un ángulo. Aunque el arquero Luca Zidane alcanzó a rozar la pelota, no pudo evitar el gol que encaminó el triunfo argentino por 3 a 0.
Con cinco futbolistas nominados para integrar el equipo ideal y dos goles entre los mejores del campeonato, la Selección argentina volvió a ser protagonista en las distinciones individuales organizadas por la FIFA, pese a haber finalizado como subcampeona del Mundial 2026.