Plan Remediar: advierten que el fuerte recorte impactará en la reducción de cobertura de medicamentos

El Plan Remediar enfrenta una fuerte reducción en la cantidad de medicamentos y centros de salud alcanzados. Un informe privado alertó sobre el impacto que podría tener la medida en millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público.
Plan Remediar atraviesa uno de los mayores cambios desde su creación hace más de dos décadas. Un informe del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), dependiente del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), advirtió que el programa nacional de entrega gratuita de medicamentos sufrirá un fuerte recorte durante 2026, tanto en la cantidad de remedios disponibles como en el número de centros de salud que los distribuyen.
El análisis cobra relevancia en un contexto en el que, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UBA correspondientes a diciembre de 2025, más del 44% de la población argentina no cuenta con obra social ni medicina prepaga y depende del sistema público para acceder a consultas médicas y tratamientos esenciales.
El estudio sostiene que, de mantenerse el cronograma previsto, hacia fin de año la canasta de medicamentos del Plan Remediar se habrá reducido a apenas una quinta parte de la que estaba disponible dos años atrás. Además, advierte que la disminución de la cobertura podría profundizar las desigualdades entre provincias, obligando a muchas jurisdicciones a asumir con recursos propios la compra de medicamentos esenciales.
Menos medicamentos y menos centros alcanzados
El informe describe un doble ajuste. Por un lado, disminuyó la cantidad de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que reciben los tradicionales "botiquines" enviados por el Ministerio de Salud de la Nación. Por otro, cada entrega contiene menos medicamentos que las distribuidas en años anteriores.
A esta situación se suma un análisis de Chequeado que reveló que durante 2026 el Gobierno nacional destinó al Plan Remediar $36.054 millones, un monto que representa un 72% menos que lo ejecutado durante 2023, de acuerdo con datos oficiales de la Subsecretaría de Presupuesto.
Aunque el vademécum del programa contempla más de un centenar de medicamentos distintos, el informe del CIIPS indicó que las canastas efectivamente distribuidas incluían alrededor de 75 presentaciones y que entre abril y septiembre ese número descenderá hasta solo 30.
Desde el entorno del ministro de Salud, Mario Lugones, confirmaron que la reducción continuará de manera progresiva. Señalaron que los botiquines distribuidos entre abril y mayo ya contenían únicamente 30 medicamentos y anticiparon que las entregas correspondientes a julio incluirán apenas entre 22 y 23 productos, distribuidos en seis envíos mensuales.
El Gobierno confirmó la reducción de la cobertura
Otro de los puntos analizados por el informe refiere a la cantidad de centros de salud incluidos en el programa. En Argentina existen alrededor de 8.100 CAPS, aunque la red oficial del Plan Remediar reconoce unos 7.800 establecimientos.
Sin embargo, desde el Ministerio de Salud indicaron a Clarín que en las últimas distribuciones solamente recibieron medicamentos aquellos centros que cumplieron con la presentación de los reportes obligatorios sobre la utilización de los botiquines.
Según los datos oficiales, durante la última entrega de 2025 participaron 4.131 centros de salud y en la primera distribución de 2026 la cifra ascendió apenas a 4.202 CAPS. Además, desde la cartera sanitaria adelantaron que entre julio y diciembre continuará ese mismo esquema, manteniendo la cobertura en alrededor de 4.200 establecimientos.
De acuerdo con la información oficial, los restantes centros fueron suspendidos o inhabilitados por incumplimientos administrativos vinculados con la rendición de información requerida por el programa.
Un programa que alcanza a millones de personas
El Plan Remediar fue creado luego de la crisis económica de 2001 con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales para la población que depende exclusivamente del sistema público de salud.
Según la información publicada por el propio Ministerio de Salud, el programa garantiza cobertura para unas 19 millones de personas y permite resolver aproximadamente el 80% de las consultas realizadas en el primer nivel de atención.
Entre los medicamentos incluidos figuran analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, broncodilatadores, antihipertensivos, hipoglucemiantes orales, corticoides, vitaminas, medicamentos ginecológicos, productos oftalmológicos, sales de rehidratación oral y tratamientos para enfermedades respiratorias, cardiovasculares y digestivas.
Sin embargo, el informe sostiene que gran parte de esos medicamentos dejarán de formar parte de los botiquines distribuidos por Nación durante los próximos meses.
Mayor responsabilidad para las provincias
Desde el Gobierno nacional explicaron a Clarín, que los cambios responden al proceso iniciado en 2024 para transferir mayores responsabilidades sanitarias a las provincias.
La administración nacional sostiene que la atención primaria constituye una competencia provincial y que cada jurisdicción debe asumir la compra de medicamentos de acuerdo con las necesidades epidemiológicas de su población.
En ese sentido, desde el entorno del ministro Lugones señalaron que la implementación plena del nuevo esquema se concretará durante 2027 y aseguraron que las provincias fueron notificadas con suficiente anticipación para organizar licitaciones y garantizar el abastecimiento.
También argumentaron que muchos de los medicamentos que dejarán de distribuirse son de bajo costo e incluso algunos pueden adquirirse sin receta médica, como antihistamínicos y analgésicos, por lo que consideran que las provincias pueden incorporarlos a sus propios sistemas de compra.
El informe advierte sobre mayores desigualdades
Los autores del trabajo cuestionaron que el Ministerio de Salud no haya comunicado oficialmente el alcance de las modificaciones y señalaron que buena parte de la información fue obtenida mediante consultas reservadas a funcionarios sanitarios provinciales.
Camila Volij, médica investigadora del IECS y una de las responsables del informe, explicó que todavía no puede calcularse con precisión el impacto territorial porque cada provincia cuenta con diferentes capacidades financieras para reemplazar los medicamentos que dejará de enviar Nación.
Según el estudio, las respuestas provinciales presentan una marcada heterogeneidad, reflejando diferencias fiscales e institucionales que el programa nacional había sido diseñado precisamente para compensar.
El documento también detectó una fuerte dispersión en la cantidad de tratamientos dispensados mediante el Plan Remediar entre 2024 y 2025.
Provincias con fuertes caídas y preocupación
Entre las jurisdicciones con mayor disminución de tratamientos aparecen Chaco, con una caída del 72,4%; Salta, con el 70%; Mendoza, con el 64,5%; además de Santiago del Estero y Misiones.
En el otro extremo se ubicaron Córdoba, con una reducción del 31,3%; Santa Cruz, con el 29,4%; y Río Negro, donde la baja fue apenas del 2,3%.
El informe también menciona que una provincia informó haber recibido únicamente un antibiótico en presentación pediátrica y que, desde septiembre, el botiquín incluiría solamente tres medicamentos cardiovasculares: losartán con amlodipina, furosemida y rosuvastatina.
Volij advirtió que esa reducción podría afectar la continuidad de tratamientos, ya que no todos los pacientes utilizan las mismas combinaciones terapéuticas y anteriormente el vademécum contemplaba unas 16 alternativas para enfermedades cardiovasculares.
Botiquines reducidos para 2027
Consultado sobre estas observaciones, el Ministerio de Salud informó que en enero de 2027 comenzará la distribución de un botiquín específico para prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.
Según precisó la cartera sanitaria, incluirá antihipertensivos como losartán, candesartán y amlodipina; estatinas como rosuvastatina y atorvastatina; además de hidroclorotiazida y aspirina.
Asimismo, ratificó que entre julio y diciembre de 2026 el Plan Remediar distribuirá un botiquín compuesto por 22 medicamentos, entre los que figuran antibióticos, hipoglucemiantes orales, antihipertensivos y fármacos para enfermedades respiratorias.
No obstante, los investigadores manifestaron preocupación por la eventual desaparición de medicamentos pediátricos, suplementos de hierro y tratamientos destinados al embarazo, al considerar que podrían generar un mayor gasto para las familias y un incremento de consultas en hospitales de mayor complejidad.