El hospital de General Ramírez alcanzó un 56% de avance y sumará nuevas áreas

La ampliación del hospital Nuestra Señora de Luján de General Ramírez alcanzó un 56% de ejecución. El proyecto busca fortalecer la atención sanitaria en el departamento Diamante y ampliar la capacidad operativa del establecimiento.

La intervención comprende una superficie total de 1.054 metros cuadrados y demanda una inversión provincial superior a los $1.540 millones. El diseño fue dividido en dos sectores complementarios: uno destinado a prestaciones médicas y otro orientado a la formación académica.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, afirmó que la iniciativa permitirá mejorar “la calidad de los espacios y la atención hospitalaria para los entrerrianos”. También destacó la coordinación con el Ministerio de Salud y la incorporación de instalaciones para futuros profesionales.

Cómo avanzan los trabajos

Las tareas presentan un importante desarrollo en la ejecución de la cubierta del nuevo edificio. Esta etapa permitirá avanzar posteriormente con terminaciones y equipamiento en los distintos ambientes proyectados.

En el sector sanitario ya fueron completados los contrapisos y continúan las instalaciones de agua y desagües. Allí funcionarán nuevas dependencias destinadas a ampliar los estudios y prestaciones disponibles en el hospital de General Ramírez.

Hospital de Ramírez.

En el área académica se realizan trabajos de revoque, colocación de pisos, cielorrasos y carpinterías. Al mismo tiempo, avanzan las instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias para el funcionamiento de aulas y espacios de formación.

Nuevos servicios y espacios académicos

La ampliación contempla 332 metros cuadrados destinados a diagnóstico por imágenes y laboratorio. El sector tendrá dependencias administrativas, laboratorios y salas preparadas para tomografía, rayos X, ecografía y mamografía.

El diseño permitirá ingresar desde el establecimiento sanitario y también desde el área educativa, sin interferir en el funcionamiento de cada espacio. Otros 722 metros cuadrados serán destinados a la sede de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Las nuevas aulas permitirán recibir hasta 200 estudiantes por turno y acompañar el crecimiento de la matrícula. “Esta obra ampliará la capacidad del hospital y acompañará la formación de los equipos de salud”, expresó el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, sobre el proyecto que se desarrolla en General Ramírez.