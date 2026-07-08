El hospital San Martín incorporó un nuevo equipo para mejorar la atención oftalmológica

El hospital San Martín de Paraná incorporó una nueva lámpara de hendidura para el servicio de oftalmología, un equipo que permitirá mejorar la capacidad diagnóstica y agilizar la atención de pacientes. La adquisición demandó una inversión de $15.300.000 y fue financiada con recursos de la partida presupuestaria del establecimiento.

El instrumental es considerado esencial dentro de la práctica oftalmológica, ya que permite examinar con gran aumento y precisión distintas estructuras del globo ocular. Para ello, combina un microscopio con un sistema de iluminación especializado que facilita la detección y seguimiento de diferentes patologías.

La incorporación del nuevo equipo representa un refuerzo para un servicio que atiende a más de 50 personas por día. Además de consultas ambulatorias, el área realiza cirugías y estudios especializados, por lo que contar con más equipamiento permitirá ordenar mejor la demanda.

Más capacidad para el servicio de oftalmología

Con esta adquisición, el servicio de oftalmología del hospital San Martín pasará a contar con un tercer equipo de estas características. Esto permitirá ampliar la capacidad operativa y reducir demoras en la atención diaria.

La biomicroscopía con lámpara de hendidura forma parte de la evaluación de todas las personas que concurren a una consulta oftalmológica. Por ese motivo, el nuevo instrumental tendrá uso permanente dentro del circuito de atención.

El equipamiento también mejorará las condiciones de trabajo del equipo de salud, al permitir una distribución más eficiente de los pacientes y un desarrollo más ágil de las prácticas diagnósticas.

Una inversión para fortalecer la atención

Desde el área sanitaria indicaron que la compra se concretó con recursos de la partida presupuestaria enviada por el Ministerio de Salud al hospital. La medida forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura y el equipamiento del sistema público.

La nueva lámpara de hendidura permitirá mejorar la precisión en los diagnósticos, acompañar el seguimiento de patologías oculares y brindar una respuesta más oportuna ante la demanda creciente.

Con esta incorporación, el hospital San Martín suma equipamiento para uno de sus servicios de alta demanda y refuerza la atención oftalmológica destinada a pacientes de Paraná y de otras localidades de la provincia.