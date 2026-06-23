Más estudios sin derivaciones: El hospital Paranacito incorporó nuevos equipos médicos

El hospital Paranacito incorporó nuevo equipamiento destinado al diagnóstico por imágenes, con una inversión de 9.939.869 pesos financiada a través de una partida extraordinaria del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Los dispositivos permitirán realizar ecografías abdominales y estudios de ecocardiograma.

La incorporación incluye un transductor convexo para ecografías abdominales y otro específico para prácticas cardiológicas. Según informó el establecimiento, las herramientas estarán destinadas a ampliar la capacidad de detección y seguimiento de distintas patologías.

La directora del hospital Paranacito, María del Mar Solari Gatti, destacó que la llegada de los nuevos dispositivos permitirá disponer de más recursos para la atención de los pacientes. “El equipamiento mejora nuestra capacidad diagnóstica y nos permite brindar una atención más oportuna y de mayor calidad”, expresó.

Nuevos recursos para diagnóstico por imágenes

Los transductores son dispositivos que se conectan a los ecógrafos y permiten obtener imágenes de diferentes zonas del cuerpo. En este caso, uno será utilizado para estudios abdominales y el otro para ecocardiogramas, vinculados con la evaluación del funcionamiento del corazón.

La adquisición se concretó con fondos otorgados por la cartera sanitaria provincial. El monto destinado a la compra superó los 9,9 millones de pesos, de acuerdo con la información difundida por el efector.

Con este equipamiento, El hospital Paranacito incorporará estudios que permiten acompañar controles médicos y definir diagnósticos sin que los pacientes deban trasladarse necesariamente a otros centros de atención para esas prácticas.

Operativos de salud en las islas

En paralelo, equipos del hospital continúan con recorridas sanitarias en comunidades isleñas. Una de las últimas jornadas se desarrolló en Santos Grandes, donde se realizaron atenciones médicas y vacunación en la Escuela Nº 14 “Fray Mocho”.

También se llevó a cabo un operativo fluvial para asistir a familias que viven en diferentes sectores de islas. Durante esa recorrida se transitó por el Canal Pedro Galofré, Arroyo Negro, Río Gutiérrez, Río Bravo, Río Sauce, Río Nelson Page y Arroyo Ceibo.

Las acciones incluyeron controles, vacunación y prestaciones sanitarias para habitantes de zonas a las que el acceso suele requerir traslados por vía fluvial.