Aprobaron un nuevo plan para combatir la resistencia a los antibióticos y concientizar

El Ministerio de Salud de la Nación aprobó un nuevo plan para promover el uso adecuado de los antibióticos y otros antimicrobianos, con el objetivo de prevenir la resistencia de microorganismos a los tratamientos disponibles. La estrategia fue formalizada mediante la Resolución 678/2026 y tendrá vigencia hasta 2029.

El Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud incluye medidas vinculadas con la salud humana, la producción animal y el sistema sanitario. También plantea metas e indicadores para seguir la evolución de las acciones previstas.

La resistencia antimicrobiana ocurre cuando bacterias, virus, hongos y parásitos desarrollan mecanismos que reducen o anulan la eficacia de los medicamentos utilizados para combatirlos. Entre los factores que favorecen ese proceso se encuentra el uso incorrecto de tratamientos, tanto en personas como en actividades vinculadas con la producción agropecuaria.

Un problema que complica los tratamientos

Según la información difundida por la cartera sanitaria, la resistencia a los antimicrobianos provoca más de 1,2 millones de muertes directas por año en el mundo y contribuye a cerca de cinco millones de fallecimientos anuales.

En Argentina, el problema se asocia a infecciones más difíciles de tratar, internaciones prolongadas y mayores costos dentro del sistema de salud. Por ese motivo, el plan apunta a fortalecer las herramientas para prevenir, vigilar y controlar este tipo de situaciones.

La iniciativa también contempla acciones para reducir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Entre los ejes figuran la promoción de medidas de higiene y saneamiento, la mejora de coberturas de vacunación y el seguimiento de condiciones de bioseguridad en establecimientos de salud y espacios productivos.

Vigilancia y control del uso de antibióticos

El nuevo esquema prevé consolidar la vigilancia epidemiológica y microbiológica, además de implementar un sistema nacional que permita medir el consumo de antimicrobianos. También se buscará ampliar el control en animales destinados al consumo e iniciar monitoreos en aguas residuales y ríos.

Otro de los puntos centrales será fiscalizar la venta de antibióticos bajo receta archivada. A la vez, se proyecta eliminar de manera gradual el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales.

El plan también prevé desarrollar estrategias para mejorar el uso de estos medicamentos en consultorios, centros de atención primaria y otros ámbitos ambulatorios. La intención es que los tratamientos se indiquen y utilicen de manera adecuada, evitando prácticas que puedan favorecer la resistencia.

La estrategia incluye además estudios sobre el impacto económico de la resistencia antimicrobiana y la evaluación de nuevas tecnologías para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de infecciones.