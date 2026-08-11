Boca recibe a Recoleta FC por los octavos de final: hora, TV y formaciones

El Xeneize enfrentará este martes al conjunto paraguayo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por el partido de ida de los octavos de final. Rodolfo Arruabarrena mantendría la base que igualó ante Vélez, mientras que la visita llega invicta en el certamen.
Boca recibirá este martes a Recoleta FC de Paraguay por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y será arbitrado por el chileno Piero Maza.
El Xeneize llega después de igualar 1-1 ante Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Aunque no consiguió la victoria, Rodolfo Arruabarrena valoró el rendimiento y anticipó que intentará consolidar esa base durante los próximos encuentros.
En la competencia internacional, el equipo argentino accedió a esta instancia tras eliminar a O’Higgins. La serie terminó igualada luego de un triunfo por lado y se resolvió mediante una definición por penales, en la que se impuso 4-3.
Cómo llega Recoleta FC
Recoleta FC atraviesa un buen comienzo en el campeonato paraguayo, donde suma siete puntos y ocupa el cuarto lugar. En su presentación más reciente derrotó 3-1 como visitante a Rubio Ñú.
El conjunto dirigido por Jorge González disputa el primer torneo internacional de su historia. Durante la fase de grupos permaneció invicto y terminó primero por delante de Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca.
Con ocho puntos, producto de una victoria y cinco empates, evitó los playoffs y avanzó directamente a los octavos. Su único triunfo fue ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro durante la última jornada.
Las posibles formaciones
Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
Recoleta FC presentaría a Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk y Paul Charpentier.
El partido podrá verse por ESPN y DSports. Después de este primer encuentro en Parque Patricios, Boca deberá viajar a Paraguay para disputar la revancha y definir cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final.