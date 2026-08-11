Boca recibe a Recoleta FC por los octavos de final: hora, TV y formaciones

Boca recibirá este martes a Recoleta FC de Paraguay por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y será arbitrado por el chileno Piero Maza.

El Xeneize llega después de igualar 1-1 ante Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Aunque no consiguió la victoria, Rodolfo Arruabarrena valoró el rendimiento y anticipó que intentará consolidar esa base durante los próximos encuentros.

En la competencia internacional, el equipo argentino accedió a esta instancia tras eliminar a O’Higgins. La serie terminó igualada luego de un triunfo por lado y se resolvió mediante una definición por penales, en la que se impuso 4-3.

Cómo llega Recoleta FC

Recoleta FC atraviesa un buen comienzo en el campeonato paraguayo, donde suma siete puntos y ocupa el cuarto lugar. En su presentación más reciente derrotó 3-1 como visitante a Rubio Ñú.

El conjunto dirigido por Jorge González disputa el primer torneo internacional de su historia. Durante la fase de grupos permaneció invicto y terminó primero por delante de Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca.

El partido se jugará en cancha de Huracán.

Con ocho puntos, producto de una victoria y cinco empates, evitó los playoffs y avanzó directamente a los octavos. Su único triunfo fue ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro durante la última jornada.

Las posibles formaciones

Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Recoleta FC presentaría a Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk y Paul Charpentier.

El partido podrá verse por ESPN y DSports. Después de este primer encuentro en Parque Patricios, Boca deberá viajar a Paraguay para disputar la revancha y definir cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final.